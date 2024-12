Der bekannte Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer warnt aus zwei konkreten Gründen vor dem Erwerb von Immobilien in Deutschland. Was er stattdessen empfiehlt.

"Das größte Risiko, was man aktuell beim Erwerb von Immobilien in Deutschland hat, ist der Standort Deutschland", sagt Gerd Kommer. "Die Politik muss sich ändern, damit man wieder in Immobilien investieren kann." Doch warum beklagt Kommer die Situation rund um den Hauskauf in Deutschland und was sind die Alternativen?

Aus diesen zwei Gründen keine Immobilien in Deutschland kaufen

Der Erwerb einer eigens genutzten Immobilie sei immer zur Hälfte eine Lifestyle-Entscheidung und zur Hälfte eine Investitions-Entscheidung. "Wir alle beklagen uns über die katastrophale Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und teilweise auch Gesellschaftspolitik, die wir in den letzten 20 Jahren gehabt haben in diesem Land und ganz besonders unter der aktuellen Ampel-Regierung. Und wenn man diese Meinung teilt, und auch für die Zeit nach der Neuwahl skeptisch ist, dann stellt sich ja die Frage: Muss ich noch mehr in diesem Land investieren? Also muss ich Immobilien in Deutschland kaufen?", sagt Dr. Gerd Kommer. Und der Vermögensverwalter beklagt im zweiten Schritt, dass es beim Erwerb von Immobilien immer ein sehr großes Klumpenrisiko gebe. Nur wer sich sicher sei, für die nächsten 10 Jahre an einem Ort zu sein und wer sich eine Immobilie wünscht, für den mache es Sinn.

Allen anderen schlägt er eine Alternative vor:

Vermögensverwalter Gerd Kommer: So investiert man jetzt richtig

Laut Dr. Gerd Kommer sollte ein Investmentportfolio in der Vermögensaufbauphase stark auf den globalen Aktienmarkt ausgerichtet sein, vorzugsweise breit diversifiziert, um Einzelwertrisiken (z. B. Wirecard) zu vermeiden. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass solche Risiken keine höheren Renditen rechtfertigen, sondern lediglich zusätzliche Gefahren bringen. Ein bedeutender Anteil des Portfolios sollte daher in breit gestreuten Aktienanlagen liegen.

Zudem empfiehlt Kommer, Anleihen nicht zu ignorieren, auch wenn sie in Deutschland unpopulär sind. In Ländern wie den USA gelten kurzfristige Staatsanleihen als risikoärmstes Investment, unabhängig von der beruflichen oder akademischen Herkunft der Investoren. Diese Sichtweise sei rational und weit verbreitet, im Gegensatz zur oft skeptischen Haltung in Deutschland. Doch auch Gold und Bitcoin dürften seiner Meinung nach nicht in einem guten Portfolio fehlen.

Was Dr. Gerd Kommer rund ums Thema Immobilien und Zinsen jetzt rät, welche Fehler Anleger aktuell an der Börse begehen und wie man sich ein starkes Depot mit ETFs, Gold und Bitcoin aufbaut, das erfahren Sie jetzt hier.

