Tatsächlich können sich Anleger noch bis zum Jahresende starke Dividenden sichern. Das Gute daran ist: Die folgenden Dividenden-Aktien zahlen noch im Dezember ihre Dividende. Bei welchen Aktien sich das jetzt richtig lohnt.

Bis zu 26,21 Prozent Dividendenrendite im Dezember bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Ageas 7,18% 04.12. 2 Arthur Gallagher 0,77% 06.12. 4 B2 Gold 5,50% 02.12. 4 Christian Dior 2,32% 02.12. 2 Crown Castle 5,90% 13.12. 4 Devon Energy 5,23% 13.12. 4 Enagas 7,76% 10.12. 2 Energean 8,48% k.A. 4 Frontline 10,04% k.A. 4 Hoegh Autoliners 26,21% 09.12. 4 Kohl´s 12,20% 11.12. 4 LVMH 2,15% 02.12. 2 Main Street Capital 7,48% 06.12. 12 Nvidia 0,02% 05.12. 4 Orange 7,14% 03.12. 2 Panoro Energy 6,22% 03.12. 4 Realty Income 5,43% 02.12. 12 Sodexo 3,28% 19.12. 1

Diese Liste stellt eine Auswahl an Aktien dar, die noch im Dezember eine Dividende bezahlen. Dabei fällt natürlich die Aktie von Hoegh Autoliners auf, welche ganze 26,21 Prozent Dividendenrendite bezahlen soll. Wer die Aktie vor dem ex-Tag 09.12. im Depot hat, bekommt dann die fällige Quartalsdividende, welche immer noch eine erklecklicke Höhe hat. Dabei ist das norwegische Unternehmen ein Experte im Verschiffen von Autos und hatte starke Quartalsergebnisse im dritten Quartal. Der Aktientrend sieht gut aus und die Dividende ist sehr hoch, weswegen Anleger eine kleine Position eröffnen können, um sich noch Riesen-Dividenden im Dezember sichern zu können.

Doch auch diese Dividenden sollten Anleger sich nicht entgehen lassen:

Interessante Dividenden im Dezember

Wer noch vor dem Heiligabend Dividenden auf sein Konto möchte, der findet neben geringen Dividenden wie denen von Nvidia, auch monatliche Ausschüttungen wie bei Main Street Capital oder Realty Income. Eine starke Halbjahres-Dividende zahlen dabei auch das französische Telekommunikationsunternehmen Orange (7,14 Prozent Dividendenrendite) und der spanische Energie-Konzern Enagas. Beide Aktien befinden sich im Chart allerdings eher in einem Seitwärtstrend, weswegen Anleger einen schönen Ausbruch nach oben abwarten, sofern man nicht einfach nur eine Dividende im Dezember kassieren möchte.

Denn wer langfristig mit Dividenden-Aktien erfolgreich sein will, der sollte neben hohen Ausschüttungen auch auf steigende Kurse achten. Einen solchen Aufwärtstrend nebst hohen Dividenden bietet aktuell die Ageas-Aktie. Die beglische Versicherungsgesellschaft befindet sich in einem starken Trend im Chart und zahlt Anlegern eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent. Einen Teil davon auch noch im Dezember.

Und lesen Sie auch: 10,57% Dividendenrendite und sehr niedrige KGVs: 5 außergewöhnliche deutsche Dividenden-Aktien

oder: Aktien von Allianz und Bayer - Gibt es 2025 überraschenden Favoriten-Wechsel?

Hinweis zu Dividenden im Dezember 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Dezember 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Dezember 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Dezember. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Dezember 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.



Übrigens: Spannende Dividenden-Aktien finden Sie auch immer im BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index