In Deutschland gibt es eine breite Landschaft an klassischen Brokern mit vielen unterschiedlichen Angeboten. Diese Offerten sind jetzt für Kunden attraktiv und sollten einem genaueren Blick unterzogen werden.

Zwar zeigt der Trend in Deutschland deutlich in Richtung von Neobrokern, allerdings möchten viele Anbieter aus Unsicherheit oder wegen des Leistungsangebotes nicht ihr Depot zu den günstigen Anbietern umziehen. Glücklicherweise gibt es aber attraktive Angebote von klassischen Brokern wie Comdirect, Consors & Co., die jetzt für Investoren interessant sein können.

Klassische Broker-Depots wie Comdirect, Consors & Co.

Eine genauere Übersicht über die einzelnen Angebote finden Sie im BÖRSE ONLINE Depot Vergleich. Das sind die daraus preisgekrönten und besten drei Angebote:

Klassische Broker-Depots: S-Broker

Der Broker der Sparkassen, der sogenannte S-Broker, ist laut dem BÖRSE ONLINE Depot Vergleich der auf Platz drei gesetzte Anbieter in Deutschland. Konkret bietet sich hier Kunden ein kostenloses Depot mit Zugang zu 39 Börsen weltweit. Außerdem können 597 ETFs und 707 Fonds monatlich bespart werden.

Der direkte Handel von Wertpapieren kostet mindestens 9,97 Euro und ist an die Höhe der Order gekoppelt. 54,99 Euro ist das Maximum an Gebühren pro Ausführung.

Hier geht es zum Angebot des S-Brokers

Klassische Broker-Depots: Consorsbank

Deutlich niedriger können die Handelsgebühren dagegen bei der Consorsbank ausfallen. Das Geldhaus bietet beispielsweise Orders über Tradegate für 0,95 Euro an. Obendrein ist auch hier die Depotführung kostenlos und Anleger haben Zugang zu 33 weltweiten Handelsplätzen.

Für Anleger, die gerne langfristig und regelmäßig Geld sparen, bietet die Consorsbank zudem mehr als 1000 kostenlose ETF-Sparpläne. Letztere sind für zwölf Monate nach der Eröffnung kostenlos.

Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Klassische Broker-Depots: Comdirect

Der Testsieger des BÖRSE ONLINE Depot Vergleichs ist die Comdirect, die Kunden ein kostenloses Depot und Zugang zu enormen 77 weltweiten Handelsplätzen bietet. Zudem hat der Broker dauerhaft mehr als 900 ETF- und mehr als 500 Aktiensparpläne im Sparplanangebot.

Investoren, die sich jetzt für den Broker entscheiden, können zudem von einer neuen Aktion profitieren: Wer bis 31.03 ein Depot eröffnet, sichert sich für drei Jahre Sonderkonditionen von nur 3,90 Euro Ordergebühren je Trade an deutschen Handelsplätzen.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

