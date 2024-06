In der kommenden Woche dürfte die Europäische Zentralbank EZB die Zinsen senken. Und dies könnte direkte Auswirkungen auf die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld haben. Was Anleger jetzt beachten sollten und wie es um die Tagesgelder bei Sparkasse, ING, Consorsbank und Co steht.

Am Donnerstag, dem 6. Juni, wird es für Sparer und Anleger ernst. Denn dann gibt es die nächste Zins-Entscheidung der EZB. Mittlerweile gehen so gut wie alle Experten davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Die Frage ist nun nur noch, um wie viel Prozent und wie geht es danach weiter?

Diese Auswirkungen gibt es unmittelbar auf die Zinsen beim Tagesgeld

Weil die Höhe der Zinsen der EZB maßgeblich dafür ist, wie viele Zinsen Geschäftsbanken wie die Sparkasse, ING oder Consorsbank von der EZB auf Kundeneinlagen bekommen, dürften die Tagesgeld-Zinsen ab nächster Woche sinken. Es bedeutet nicht, dass sie sofort sinken müssen, doch die Wahrscheinlichkeit für Senkungen nehmen zu. Aktuell liegt der maßgebliche Zinssatz für Einlagen bei 4,0 Prozent. Wird hier gesenkt, so dürften die aktuellen Spitzen-Zinsen von etwas mehr als 3,8 Prozent auf dem Tagesgeld im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich kaum noch zu halten sein. Und aktuell gehen laut der Nachrichtenagentur Reuters 82 von 82 befragten Ökonomen davon aus, dass die Zinsen kommende Woche um 0,25 Prozentpunkte gesenkt werden. Außerdem rechnen rund zwei Drittel der befragten Volkswirte damit, dass es nach der Zinssenkung im Juni auch noch weitere Senkungen im September und Dezember gibt. Ist dies jetzt also die letzte Chance für Sparer auf hohe Zinsen bei Sparkasse, ING, Consorsbank und Co?

Nochmal zur Verdeutlichung: Der Leitzins im Euro-Raum liegt seit September 2023 bei 4,50 Prozent. Der für Banken maßgebliche Einlagenzinssatz liegt bei 4,0 Prozent und die Inflation bei 2,40 Prozent. Zinssenkungen dürfte es also in diesem Jahr mehrere geben.

Jetzt noch Tagesgeld Zinsen bei Sparkasse, ING, Consorsbank und Co sichern?

Für Anleger und Sparer könnte sich jetzt also die letzte Chance ergeben, um sich noch hohe Tagesgeld-Zinsen zu sichern. Aktuell gibt es im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich für Neukunden bei der Openbank 3,83 Prozent Zinsen p.a. für die ersten 6 Monate. Und zudem einen 75 Euro Bonus. Hier geht es direkt zum Angebot

Und etwa bei der Consorsbank gibt es für die ersten 5 Monate aktuell für Neukunden 3,75 Prozent Zinsen p.a. auf dem Tagesgeld. Danach sinkt der Zinssatz auf aktuell 1,0 Prozent p.a. Hier geht es direkt zu Consorsbank

Auch bei der ING gibt es noch ansehnliche Zinsen. Bis zu einem Guthaben von 250.000 Euro können Sparer bei der ING aktuell als Neukunden für die ersten 6 Monate 3,30 Prozent Zinsen p.a. ergattern. Danach sinkt der Zinssatz auf dem Tagesgeld bei der ING auf 1,25 Prozent p.a. Hier geht es direkt zum Angebot

Und auch bei der Sparkasse können Sparer sich nochmal umschauen. Denn bei der 1822direkt, eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, gibt es für Neukunden für die ersten 6 Monate und für ein Guthaben von bis zu 250.000 Euro noch 3,30 Prozent Zinsen p.a. bevor der Zinssatz dann auf 0,60 Prozent p.a. fällt. Hier geht es zum Tagesgeld der Sparkasse

Sparer sehen also: Noch lassen sich hohe Zinsen auf dem Tagesgeld verdienen. Dass diese nochmal weiter steigen ist nicht ausgeschlossen, aber doch sehr unwahrscheinlich. Denn nach der Zinssitzung der EZB am Donnerstag, 06. Juni 2024, dürften die Zinsen eher in eine andere Richtung gehen: Nämlich nach unten.

