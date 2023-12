In dieser Woche haben zahlreiche Anbieter nochmal an der Zinsschraube gedreht und ihre Angebote für Tagesgeld und Festgeld nach oben geschraubt. Doch war dies vielleicht schon die letzte Chance für Sparer auf hohe Renditen. Welche Angebote es bei Klarna, Trade Republic und Opelbank jetzt gibt.

Diese Woche ging es nochmal rund. Nachdem es im November eigentlich keine nennenswerten Änderungen bei den Konditionen bei Tagesgeld und Festgeld gab, zogen einige Anbieter und Banken in dieser Woche das Tempo nochmal an. Doch es könnten die letzten Erhöhungen gewesen sein. Alle Zeichen deuten auf ein abschwächen der Inflation hin. Dies bedeutet, dass die EZB schon bald die Zinsen wieder senken könnte. Und damit würde auch die Verzinsung auf den Spareinlagen zurückgehen. Ist aktuell also bereits die letzte Chance für Sparer, sich sehr hohe Zinsen zu sichern?

Klarna mit Rekord-Festgeld

Am Montag ging es nämlich beim schwedischen Anbieter Klarna nochmal nach oben. Denn bei den kürzeren Laufzeiten von 6 Monaten und 12 Monaten zahlt Klarna nun wieder die höchsten Festgeld-Zinsen im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Trade Republic mit 4 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld

Zwar zahlt Trade Republic bereits seit längerer Zeit 4,0 Prozent Zinsen für Neukunden und Bestandskunden auf dem Tagesgeld bis zu einer Anlagesumme von 50.000 Euro. Doch erst am Mittwoch nahm das Ganze nochmal Fahrt auf, weil Trade Republic dieses Angebot selbst nochmal ins Schaufenster stellte. Dazu schreibt Trade Republic zu seinem, Tagesgeld selbst: "Auf das Geldguthaben gibt 4 Prozent p.a. Zinsen aller Kunden, egal ob Neu- oder Bestandskunden. Damit profitieren diese ganz einfach zusätzlich zur Anlage am Kapitalmarkt von den gestiegenen Zinsen. Dieses Angebot ist zeitlich nicht begrenzt und die Zinsen werden live berechnet und monatlich ausgezahlt, woraus sich ein attraktiver Zinseszinseffekt ergibt."

Opelbank, Stellantis und Suresse legen auch nach

Doch nicht nur Klarna und Trade Republic wollen nochmal Spareinlagen auf Tagesgeld und Festgeld einsammeln. Auch Stellantis steigt ins Tagesgeldrennen ein und zahlt direkt 4,10 Prozent Zinsen p.a.. Lesen Sie hier alle Details dazu: Zinshammer: Stellantis Bank mit ganz neuem Tagesgeld – es gibt sofort die höchsten Zinsen überhaupt

Und auch die Konzern-Schwester Opelbank zog direkt nach und bietet hohe Tagesgeld-Zinsen. Wenn auch leider nur für einen kurzen Zeitraum. Anleger achten jetzt lieber darauf, sich nochmal lange Tagesgeld-Zinsen zu sichern, bevor es womöglich bald wieder etwas bergab geht. Lesen Sie hier alles zur Opelbank: 4,1 Prozent: Nächste Bank bietet plötzlich Rekord Tagesgeld Zinsen

Außerdem zog auch die Suresse Bank, eine Tochter der spanischen Santander, beim Festgeld nochmal nach. Bei einem Jahr Laufzeit gibt es nun 3,90 Prozent Zinsen.

