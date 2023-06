Mittlerweile sind viele Banken und Deutschland spendabel beim Festgeld. Und mit der heutigen Zinserhöhung der EZB dürfte dieser Trend anhalten. Bei welchen Angeboten Sparer aber bereits jetzt zuschlagen können.

Immer mehr deutsche Banken ziehen nach und erhöhen die Zinsen auf dem Festgeld-Konto. So erhalten Sparer mittlerweile im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich bei 12 Monaten Festgeld bereits 3,85 Prozent Zinsen von der Banca Sistema. Die Bank ist Teil des Weltsparen-Netzwerks, was den Zugang zu internationalen Festgeldkonten erleichtert. Hier geht es direkt zum Angebot.

Und wer sein Geld sogar für 24 Monate anlegen will, der erhält bei der Banca Sistema aktuell sogar 4,05 Prozent Zinsen pro Jahr. Doch wie steht es aktuell mit der Rendite bei Targobank, Deutsche Bank und Postbank?

Festgeld bei Targobank, Deutsche Bank und Postbank

Doch auch die deutschen Geldhäuser brauchen sich beim Thema Festgeldkonto nicht zu verstecken. Denn in unserem Festgeld-Vergleich kommt die Targobank als beste deutsche Bank auf Rang 4. Sie bietet auf Sicht von 12 Monaten 3,5 Prozent Rendite und auf Sicht von 24 Monaten 3,00 Prozent Rendite pro Jahr. In diesem Fall würden wir dazu raten, erstmal die 12 Monate in Anspruch zu nehmen und danach zu schauen, wie die Situation ist. Denn die Zinsen könnten insgesamt noch weiter steigen. Und hier geht es direkt zum Angebot der Targobank.

Und wie sieht es bei der Postbank und der Mutter Deutsche Bank aus? Beide Geldhäuser bieten aktuell 2,75 Prozent Zinsen für 12 Monate Festgeld. Wer sein Geld länger anlegen möchte, der bekommt bei der Deutschen Bank dann 2,2 Prozent Zinsen pro Jahr bei 24 Monaten. Die Postbank ist mit dieser Laufzeit nicht im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich vertreten. Auch hier würden wir erstmal zu 12 Monaten Festgeld bei der Deutschen Bank (hier geht es direkt zum Angebot) und bei der Postbank (hier geht es direkt zum Angebot) raten.

