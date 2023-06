Laut dem US-Analysehaus Morningstar gibt es aktuell 4 ETFs, die eine Top-Bewertung aufweisen und dennoch ein Schnäppchen für Anleger sein können. Um welche ETFs es sich handelt.

Morningstar-Experte Ryan Jackson empfiehlt aktuell 4 ETFs. Dabei handelt es sich um:

1. iShares Core S&P Small-Cap ETF

2. iShares MSCI USA Value Factor ETF

3. Schwab Emerging Markets Equity ETF

4. Dimensional International Value ETF

Zwei dieser ETFs sind auch genauso in Deutschland handelbar, zwei andere allerdings nicht. Doch dafür haben wir Alternativen.

Das sind laut Morningstar die ETF-Schnäppchen

Der erste günstige ETF laut Morningstar Experte Jackson ist der iShares Core S&P Small-Cap ETF. Dabei handelt es sich um einen ETF, der Small Cap-Aktien aus den USA beinhaltet. Dabei müssen diese Nebenwerte-Aktien gewisse Kriterien betreffend der Profitabilität und Liquidität erfüllen, um in den Index zu kommen. Und laut Morningstar ist der ETF aktuell um 25 Prozent unterbewertet. Dazu schreibt Ryan Jackson: "Dieser Fonds sieht billig aus, weil der US-amerikanische Small-Cap-Markt billig aussieht. Das liegt möglicherweise daran, dass kleinere Unternehmen empfindlicher auf Konjunkturabschwünge reagieren als ihre größeren Konkurrenten. Aber für Anleger, die eine glänzende Zukunft für Small Caps sehen, ist dieser ETF eine gute Wahl."

Als nächstes empfiehlt Morningstar den iShares MSCI USA Value Factor ETF. Dieses Produkt beinhaltet 149 Value-Aktien aus den USA, zu dessen größten Positionen aktuell AT&T, Intel, Cisco, Mircon und Pfizer gehören. Auch dieser ETF erhält von Morningstar eine sehr gute Bewertung und dem Produkt wird ein Discount von 22 Prozent eingeräumt. Dazu sagt Ryan Jackson: "Der branchenneutrale Ansatz des Index macht ihn einzigartig. Im Gegensatz zu den meisten Value-Fonds, die sich auf günstigere Sektoren konzentrieren, ahmt die Sektorzusammensetzung dieses Fonds den breiten Markt nach. Daher besteht tendenziell ein höherer Anteil an Technologie- und Nicht-Basiskonsumgüteraktien und eine geringere Allokation in Versorgern und Finanzwerten.

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF ist von Natur aus ein Deep-Value-Fonds, daher ist es keine Überraschung, dass er mit einem hohen Abschlag gehandelt wird. Für den Fonds ist es tendenziell holpriger als für die meisten seiner Mitbewerber, aber seine schlanke Kostenquote von 15 Basispunkten könnte einigen Anlegern helfen, die Volatilität zu verkraften."

Auch diese ETFs sind günstig

Als nächstes folgen noch der Schwab Emerging Markets Equity ETF und der Dimensional International Value ETF. Leider sind beide Produkte nicht in Deutschland handelbar, doch der Schwab Emerging Markets Equity ETF setzt ja auf Aktien aus den Schwellenländern. Hier sieht Jackson einen Discount von 23 Prozent und verrät: "Dieser Fonds bildet den FTSE Emerging Index ab, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus mehr als 20 Entwicklungsländern umfasst. Dazu gehören chinesische A-Aktien, jedoch keine koreanischen Aktien, da FTSE Südkorea als entwickelten Markt einstuft. Der Fonds gewichtet Aktien nach Marktkapitalisierung, was die kollektive Sicht des Marktes auf den relativen Wert jeder Aktie kanalisiert und den Umsatz reduziert." Für Anleger bietet es sich also an, einen anderen ETF auf den FTSE Emerging Markets Index zu nehmen. Etwa den Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing welcher in Deutschland handelbar ist. Denn Morningstar hebt noch die Vorzüge des Produktes vor: "Der Reiz dieses Fonds liegt vor allem in seiner Breite. Über 1.800 Beteiligungen prägen dieses weitreichende Portfolio. Dies trägt dazu bei, das geopolitische Risiko zu verringern, dem Aktien aus Schwellenländern ausgesetzt sind – ein Hauptanliegen, das einen Großteil des Abschlags des Portfolios erklärt."

Zuguterletzt geht es beim Dimensional International Value ETF. Leider gibt es hier kein direktes ähnliches Produkt. Doch Morningstar schreibt dazu: "Der letzte Fonds auf meiner Liste ist Dimensional International Value ETF, Börsenkürzel DFIV. Dieser Fonds erhält ein Morningstar-Medalist-Rating von Silber und wird 18 Prozent unter seinem geschätzten beizulegenden Zeitwert gehandelt." Und Jackson führt weiter aus: "Dieser Fonds zielt auf das günstigste Drittel der Aktien ausländischer Industrieländer ab, was in der Regel etwa 550 Positionen entspricht. Es beginnt mit der Marktkapitalisierungsgewichtung dieser Unternehmen und tendiert zu Unternehmen mit niedrigeren Bewertungen und geringerer Marktkapitalisierung. Der Fonds profitiert also von vielen Vorteilen der Marktkapitalisierungsgewichtung – in diesem Fall insbesondere von der geringen Umschlagshäufigkeit – und stützt sich gleichzeitig auf die Faktoren „Value“ und „Small Cap“."

