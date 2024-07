Der Neobroker Scalable Capital ist bekannt für seine günstigen Handelskonditionen und sein Angebot, das in erster Linie ETFs umfasst. Doch laut neuen Berichten soll die Handelsplattform mit dem Vermögensverwalter BlackRock jetzt an dieser ETF-Alternative arbeiten, mit der Anleger unter anderem in Private Equity & Co. investieren können.

Scalable Capital ist einer der Vorreiter beim Thema günstige Handelskonditionen, ETFs im Sparplan-Angebot und vieles mehr. Doch nach Berichten von Finance Forward könnte der Neobroker seinen Kunden bald die nächste Produktinnovation offerieren, mit der man wohl in Zusammenarbeit mit BlackRock arbeiten soll.

ETF-Alternative von Scalable Capital mit BlackRock?

Konkret geht es dabei um das Thema ELTIF. Dies sind Fondsstrukturen, in die Privatanleger laut den neuesten Regulierungen langfristig investieren und dabei an Bereichen wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur & Co. profitieren können.

Die Vehikel sind dabei eine Investmentkonkurrenz beispielsweise zu klassischen Aktien-ETFs, die ebenfalls zum Bereich Risikokapital zählen (allerdings nicht die gleiche Risikoklasse haben müssen).

Aktuell befindet sich das Thema ELTIF bei vielen Anbietern noch in Arbeit. Scalable Chef Eric Podzuweit bestätigte allerdings schon im Mai, dass der Neobroker die Produkte für Anleger bringen wolle. In welchem Ausmaß und unter welchen Umständen ist noch nicht bekannt.

Welcher Neobroker hat die besten Konditionen?

Das erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich

Vorsichtig sein bei ELTIFs

Doch auch wenn das Thema ELTIFs zunehmend größer wird, sollten Anleger, wenn die Produkte wirklich handelbar werden sollten, vorsichtig sein. Immer wieder wird von einigen Experten davor gewarnt, dass Teile der Produkte die “Resterampe der institutionellen Investoren” sein könnten. Wie bei Crowdfunding & Co. besteht das Risiko, dass Privatanlegern Projekte zugänglich gemacht werden, die das “Smart Money” zuvor abgelehnt hat.

Daher empfiehlt es sich zunächst bei diesen neuen Finanzprodukten einige Jahre abzuwarten und diese zunächst einen Track-Rekord aufbauen zu lassen. Sollte diese sich dann als erfolgreich erweisen, kann sich ein Blick als Beimischung im risikobehafteten Teil des Portfolios lohnen.

Lesen Sie auch:

Goldman Sachs verrät 25 taktische Aktienideen für die kommenden Wochen

Oder:

Experte ist sich sicher: Diese 8 Aktien könnten bald ähnlich viel Wert sein wie Apple, Amazon und Co