CNBC-Journalist und Unternehmer Jim Cramer hat ganz klare Vorstellungen, welche Aktien bald mehr als eine Billion US-Dollar wert sein könnten. Für Anleger dürfte auch die ein oder andere Überraschung dabei sein. Wir geben einen Überblick über die Titel.

Ganzen acht Aktien traut der CNBC-Journalist und Unternehmer Jim Cramer den Sprung über die magische Grenze von einer Billion US-Dollar bei der Marktkapitalisierung zu, wie er in dem Format „Money Report“ am Mittwoch mitteilte. Unter den Top-Picks von Cramer sind dabei einige bekannte Namen, aber auch Unternehmen, die ein echtes Comeback hinlegen müssten, um in die Nähe der Billionen zu kommen und zu Unternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta aufschließen zu können.

Künftiger Billionen-Club: Von Biotech bis E-Autos

Jim Cramer geht davon aus, dass vor allem der Pharmakonzern Eli Lilly und der Automobilhersteller Tesla gute Chance haben, bald dem Club der Billionäre beizutreten. So vertreibt Eli Lilly laut Cramer gerade mit seinen Wirkstoffen zur Gewichtsreduktion einige der beliebtesten Medikamente der Welt und könnte auch mit seinen Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer einen potenziellen Blockbuster in der Hinterhand haben. Für Cramer ist der Pharmakonzern, der derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 886 Milliarden US-Dollar kommt, daher der nächste Kandidat für den Billionen-Club.

Unter Umständen könnte aber zuvor der E-Auto-Primus Tesla ein Comeback in den Magnificent Seven feiern und Eli Lilly noch überholen. Zwar scheint Tesla mit einem Börsenwert von knapp 300 Milliarden US-Dollar vergleichsweise abgeschlagen, aber auch Starinvestoren wie Cathie Wood bescheinigen dem Unternehmen eine goldene Zukunft.

Etwas überraschend findet sich auch der Ölkonzern ExxonMobil auf der Liste von Jim Cramer wieder, was angesichts der weltweiten Bestrebungen zum Ausbau von erneuerbaren Energien nicht so naheliegend ist. Der Unternehmer geht aber davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren Sprünge bei den Ölpreisen dem Unternehmen einen ordentlichen Wertzuwachs bescheren könnten. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von ExxonMobil bei etwa 523 Milliarden US-Dollar.

Berkshire Hathaway und Walmart auch bald Billionäre?

Neben den angesprochenen Unternehmen finden sich noch fünf weitere Aktien von Konzernen auf Cramers Liste, die Sie hier mit der aktuellen und aufgerundeten Marktkapitalisierung in US-Dollar finden:

- Berkshire Hathaway (MK: 887 Milliarden US-Dollar)

- Broadcom (MK: 807 Milliarden US-Dollar)

- JPMorgan (MK: 596 Milliarden US-Dollar)

- Walmart (MK: 562 Milliarden US-Dollar)

- Visa (MK: 531 Milliarden US-Dollar)

Ob Jim Cramer mit seiner Prognose am Ende Recht behält, ist natürlich nicht klar. Einige der angesprochenen Unternehmen wie Eli Lilly konnten in diesem Jahr aber schon massive Kursgewinne an den Börsen machen. Und gerade mit der Möglichkeit von sinkenden Leitzinsen in den nächsten Monaten scheint bei solchen Papieren der Sprung in den Billionen-Club nicht unrealistisch.

Einige der angesprochenen Papiere wie beispielsweise Walmart finden Sie übrigens auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Den Erfolg haben könnten diese Aktien noch lange, davon geht wohl auch Jim Cramer aus.

Lesen Sie auch: Überraschung: Das soll die am stärksten unterbewertete KI-Aktie sein

Oder: Warren Buffett-Indikator schlägt Alarm: Sind die Börsen massiv überbewertet?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.