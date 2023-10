Eine Bank erhöht die Zinsen auf dem Festgeld jetzt deutlich. Damit zahlt sie die mit Abstand höchsten Zinsen und sorgt somit für einen Rekord. Für welche Laufzeiten diese hohen Konditionen gelten und was man beachten sollte.

Neuerdings 4,5 Prozent Zinsen pro Jahr zahlt die Kommunalkredit Invest Deutschland bei einer Anlage ab 10.000 Euro auf dem Festgeld mit einer Laufzeit von 5 Jahren, 8 Jahren und 10 Jahren. Das sind damit die mit Abstand höchsten Zinsen auf dem Festgeldkonto in Deutschland und somit setzt sich die Bank an die Spitze. Hier geht es direkt zu Kommunalkredit Invest Deutschland

Die höchsten Zinsen auf dem Festgeld

Dabei müssen Kunden unterscheiden, ob sie weniger als 10.000 Euro oder mehr als 10.000 Euro auf dem Festgeld anlegen möchten. Denn bei unter 10.000 Euro gelten folgende Zinsen bei der Kommunalkredit Invest Deutschland:

- 2,30 Prozent bei 6 Monaten

- 3,30 Prozent bei 12 Monaten

- 3,30 Prozent bei 18 Monaten

- 3,55 Prozent bei 2 Jahren

- 3,55 Prozent bei 3 Jahren

- 3,55 Prozent bei 4 Jahren

- 3,80 Prozent bei 5 Jahren

- 3,80 Prozent bei 8 Jahren

- 3,80 Prozent bei 10 Jahren

Legen Sparer aber mehr als 10.000 Euro bei der österreichischen Bank an, welche "zukunftssichernde Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Energie & Umwelt, soziale Infrastruktur und Verkehr" mit den Eimlagen finanziert und "Mitglied der gesetzlich verankerten Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. Diese sichert Einlagen bis zu 100.000 € pro Kunde" ist, dann gelten folgende Konditionen:

- 3,00 Prozent bei 6 Monaten

- 4,00 Prozent bei 12 Monaten

- 4,00 Prozent bei 18 Monaten

- 4,25 Prozent bei 2 Jahren

- 4,25 Prozent bei 3 Jahren

- 4,25 Prozent bei 4 Jahren

- 4,50 Prozent bei 5 Jahren

- 4,50 Prozent bei 8 Jahren

- 4,50 Prozent bei 10 Jahren

Damit bietet die Bank die mit Abstand höchsten Zinsen im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich. Die Konkurrenz kommt bei kurzen Laufzeiten höchstens auf 4,20 Prozent pro Jahr und bei 10 Jahren auf maximal 4,25 Prozent pro Jahr. Damit ist dieses Angebot auf jeden Fall lukrativ, Anleger legen aber nicht alles auf dem Festgeld an, sondern lassen Reserven auf dem Tagesgeld, um flexibel zu bleiben. So kann man auch in Zukunft von weiteren hohen Zinsen und Angeboten profitieren.

