Ab dem 27. Januar bringt die Neobank N26 eine neue Innovation in den deutschen Brokermarkt, die es in dieser Form noch nicht gab und die neue Maßstäbe setzt. Doch was steckt konkret dahinter? Und lohnt sich jetzt ein Depot bei dem Berliner Fintech?

Im April 2024 ist die Neobank N26 in Deutschland in das Broker-Geschäft eingestiegen. Damit macht das Berliner Fintech besonders den Platzhirschen Trade Republic und Scalable Capital ernsthafte Konkurrenz, besonders nachdem bekannt geworden ist, dass das Geldhaus zum 27. Januar eine neue Innovation auf den Markt bringt.

Neobank N26 mit Mega-Innovation

Denn wie N26 am Donnerstag ankündigte, will man ab kommender Woche der erste komplett kostenlose Neobroker in Deutschland überhaupt sein. So bietet das Fintech seinen Kunden ab Montag, den 27. Januar, den dauerhaft kostenlosen Handel mit Aktien und ETFs an. Laut eigenen Aussagen will man so mehr Menschen den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen, ohne Transaktions-, Währungsumrechnungs-, Depot- oder Inaktivitätsgebühren.

Aktuell gibt es bei N26 übrigens mehr als 4.000 amerikanische und europäische Aktien und eine ganze Reihe von ETFs. Zudem wird das Angebot ständig erweitert. Darüber hinaus werden kostenlose Sparpläne bereits seit einiger Zeit angeboten.

Erster komplett kostenloser Neobroker als Konkurrenz für Trade Republic & Co.

Dementsprechend tritt N26 durch das Angebot noch mehr in den Preiskampf mit Trade Republic und Scalable Capital, bei denen die Orderausführung immerhin noch einen Euro bzw. 99 Cent kostet.

Ob man allerdings schon als gleichwertig zu den beiden Platzhirschen erachtet werden kann, darf angesichts des kleineren Handelsangebots aktuell aber noch bezweifelt werden.

