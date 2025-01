Der inzwischen schon legendäre Hedgefondsmanager David Einhorn von Greenlight Capital hat kürzlich eine relativ eindeutige Warnung an die Märkte ausgestoßen. Müssen sich Anleger deswegen jetzt in Acht nehmen? Und könnte es bald ein böses Erwachen an der Börse geben?

David Einhorn ist Milliardär und ein legendärer Hedgefondsmanager. Doch trotz seines sonst großen Optimismus für die Märkte stieß der Profi kürzlich eine Warnung in einem Brief an seine Partner aus. Könnte es jetzt für die Anleger an der Börse ungemütlich werden?

Legendärer Hedgefondsmanager warnt Anleger

Denn Einhorn sprach davon, dass an den Märkten eine Art Memecoin-Phase erreicht worden sei. Konkret schrieb er: „Wie andere Kryptowährungen ist sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche handelbar. Außer Handel und Spekulation dient sie keinem anderen offensichtlichen Zweck und erfüllt keinen Bedarf, der nicht auch anderswo gedeckt wird.”

Denn laut Einhorn sind die Bewegungen an den Märkten aktuell lediglich spekulativ und wenig von echten Daten getrieben. Er schrieb: „Während das Jahr 2024 von Wahlunsicherheit geprägt war, haben wir jetzt, da die Wahl hinter uns liegt, das Gefühl, mit mehr Unsicherheit konfrontiert zu sein als je zuvor. Wir wissen, wer der Präsident ist, aber was er tun wird, kann niemand sagen.“

Da die Kurse dennoch steigen, wetten die Anleger laut dem Hedgefondsmanager auf einen positiven Ausgang der aktuellen Situation. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem bösen Erwachen an den Börsen führen.

Kommt an den Börsen bald ein böses Erwachen?

David Einhorn ruft also nicht den großen Crash aus, wie einige seiner Kollegen, warnt aber davor, dass sich der Markt aktuell im wahrsten Sinne des Wortes verspekulieren könnte. Gerade vor dem Hintergrund der hohen Tech-Bewertungen ist das nicht zwangsläufig unwahrscheinlich.

Wenn Sie erfahren wollen, wie sich Anleger aktuell vor einem solchen Szenario schützen, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf diesen Artikel: In diesen ETF investieren kluge Anleger jetzt Milliarden, um sich vor der Tech-Blase zu schützen

Oder:

Jetzt kaufen? In diese 8 Aktien investiert US-Präsident Donald Trump sein Vermögen