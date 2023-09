Anleger haben die Chance sich bis zum 30. September noch bis zu 2500 Euro Prämie zu sichern und das ganz unabhängig vom aktuellen Marktgeschehen. Lohnt es sich jetzt diesen Schritt zu machen?

Der Neobroker Scalable Capital wirbt noch bis zum 30. September mit einer Aktion, bei der Kunden bis zu 2500 Euro in Geldprämien erhalten können, egal, wie sich der Markt bis dahin bewegt.

Bis zu 2500 Euro Prämie sichern

Denn wer bis zum 30. September einen Depotübertrag zum Scalable Capital Broker startet, der kann dafür bis zu 2500 Euro Prämie erhalten ohne dafür viel tun zu müssen.

So läuft der Depotübertrag binnen weniger Minuten komplett digital ab und Anleger können ihn sogar Online gleich unterzeichnen. Dazu braucht es nur ein deutsches Depot und natürlich ein Depot bei Scalable Capital (zum Angebot geht es hier). Dabei richtet sich diese Aktion übrigens sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden.

Sollte man sich das Angebot bis zum 30. September sichern?

Doch viele Anleger fragen sich berechtigterweise: Lohnt sich dieses Angebot überhaupt? Dazu lohnt ein Blick auf die Konditionen für die Aktion und welche Rendite sie Anlegern versprechen:

So erhalten Anleger immer durchschnittlich 0,25 Prozent ihres Depotvolumens als Prämie. Was sich auf den ersten Blick allerdings nicht viel anhört, ist aber am Ende des Tages immer noch geschenktes Geld, welches auch unabhängig von der aktuellen Marktphase verdient werden konnte.

Zudem gibt es noch einige andere Gründe zu Scalable zu wechseln, wie zum Beispiel die extrem günstigen Orderkosten, Zinsen und kostenlose Sparpläne (zum Angebot geht es hier).

Wer also eine marktneutrale Rendite erwirtschaften will, der kann sich das Angebot von Scalable Capital jetzt sichern und bis zu 2500 Euro Rendite einheimsen.

Wechseln und Prämie sichern?

Werfen Sie dazu einen Blick in den Börse Online Girokonto-Vergleich und in den Börse Online Neobroker Vergleich.

