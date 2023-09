Apple will mehr auf den Wachstumsmarkt Indien setzen und unternimmt drastische Schritte um sich in dem asiatischen Land zu etablieren. Kann der Milliardenmarkt vielleicht sogar der Apple-Aktie jetzt massiven Auftrieb geben?

Indien ist der neue Wachstumsmarkt schlechthin und immer mehr Unternehmen wollen auch am Aufstieg des asiatischen Landes partizipieren. So auch Apple, die nun einen drastischen Schritt machen, um sich in Indien zu etablieren:

Apple setzt verstärkt auf Indien

Denn wie die Nachrichtenagentur PTI in Berufung auf Regierungsstellen berichtet beabsichtigt Apple die Produktion in Indien in den kommenden fünf Jahren deutlich anzuziehen. Seit einigen Jahren hatte sich der Konzern bereits in geringen Mengen von China nach Indien verlegt, aufgrund der geopolitischen Spannungen.

Jetzt soll sich aber die Produktionsmenge in Indien von 7 Milliarden US-Dollar drastisch auf 40 Milliarden US-Dollar steigern. Zudem wird Apple vermutlich auch im kommenden Jahr damit beginnen AirPods dort herzustellen.

Damit entgeht der weltgrößte börsennotierte Konzern aber nicht nur mehr und mehr den Spannungen in China, sondern sichert sich auch den einfachen und schnellen Zugang zum inzwischen bevölkerungsreichsten Land überhaupt. Hier hat Apple bereits in diesem Jahr erste Stores eröffnet und dürfte seine Präsenz auch zukünftig vergrößern.

Kann der Wachstumsmarkt der Apple-Aktie Auftrieb geben?

Dementsprechend könnte der Eintritt in diesen sehr aussichtsreichen Wachstumsmarkt der Apple-Aktie auftrieb geben, sowohl kurz- als auch langfristig.

Denn nach den vielen Problemen die Apple kürzlich in China mit eventuellen Restriktionen und der ohnehin angespannten Lage im Land hatte, könnte ein Shift der Produktionsstätten auch Aktionären mehr Optimismus geben.

Langfristig ist aber natürlich zudem der Wachstumsmarkt Indien dafür prädestiniert der nächste Umsatztreiber bei Apple zu werden. Dafür hat sich das Unternehmen ja bereits bestens in Position gebracht.

