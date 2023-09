Unser neuer Neobroker-Vergleich zeigt, welcher Broker von Finanzen.net Zero, Scalable, Trade Republic und Co der beste Neobroker ist.

Die Wahl des richtigen Brokers ist ganz entscheidend für den Vermögensaufbau. Denn er zu hohe Gebühren zahlt oder wer nicht alle wichtigen Aktien und ETFs handeln oder besparen kann, der gerät beim Vermögensaufbau ins Hintertreffen. Wir wollten deswegen wissen, welcher Neobroker jetzt der beste in Deutschland ist. Und diese neue Auswertung zeigt es:

Finanzen.net Zero, Scalable und Trade Republic: Wer ist der beste Neobroker?

Die Antwort lautet: Finanzen.net Zero. Denn bei diesem Neobroker sind alle Aktien und ETFs gebührenfrei handelbar. Zudem sind Kontoführung und Depotführung kostenfrei und Anleger können auf ein breites Anlageuniversum zurückgreifen. Zudem haben wir uns vor allem auch die Sparpläne angeschaut, weil dies für Anleger immer ein wichtiger Faktor ist. Und bei Finanzen.net Zero können Anleger auf mehr als 700 kostenlose ETF-Sparpläne zurückgreifen. Außerdem bekommen Neukunden aktuell eine Aktie von Biontech, Apple oder der Commerzbank geschenkt, wenn sie ein neues Depot bei Finanzen.net Zero eröffnen.

Wo landen Scalable Capital und Trade Republic?

Doch auch die beiden anderen großen Platzhirsche unter den Neobrokern, nämlich Scalable und Trade Republic, landen auf den vorderen Plätzen und bekommen beide das Prädikat "Top Neobroker" verliehen.

Dabei schiebt sich Scalable auf den zweiten Platz im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich, denn der Anbieter hat 2.100 ETF-Sparpläne im Angebot. Zudem sind alle ETF-Sparpläne bei Scalable gebührenfrei und auch die Kontoführung und die Depotführung ist bei diesem Neobroker ohne extra Kosten verbunden. Jede Kauforder bei diesem Broker wird bei Gettex abgewickelt und kostet immer 0,99 Euro je Order.

Auf den dritten Rang, ebenfalls mit dem Prädikat "Top Neobroker" schafft es dann Trade Republic. Bei Trade Republic sind ebenfalls Kontoführung und Depotführung kostenfrei.Zudem gibt es 2.400 kostenfreie ETF-Sparpläne und mehr als 10.000 Aktien im Angebot. Allerdings werden bei jedem Trade 1 Euro Fremdkostenpauschale fällig und der Handel ist lediglich über den Börsenplatz von Lang + Schwarz möglich.

