Wer sind die Testsieger im Broker-Vergleich? Und welche Angebote bei Trade Republic, Scalable Capital und Finanzen.net Zero lohnen sich für Anleger und Einsteiger jetzt? Wir geben den Überblick, den man für die Geldanlage jetzt braucht.

Gerade jetzt nach Weihnachten und vor Beginn des neuen Jahres, spielen viele Menschen mit dem Gedanken, Geld anzulegen. Und das ist eine gute Idee. Denn langfristig steigen die wichtigsten Aktienmärkte der Welt, wie der MSCI World, der S&P 500 oder der DAX. Doch egal ob Neueinsteiger oder erfahrener Börsianer: Die Wahl des richtigen Brokers für das Handeln von Aktien und ETFs ist immens wichtig. Denn wer einen guten Anbieter mit niedrigen Kosten und einem guten Service hat, der schneidet an der Börse womöglich besser ab, als die anderen.

Broker-Testsieger: Finanzen.net Zero

In unserem Neobroker-Vergleich Dezember 2023 ist Finanzen.net Zero der Testsieger. Denn alle Aktien und ETFs sind gebührenfrei handelbar, es fallen lediglich die Spreads an der Börse an. Wer Sparpläne auf über 1.500 ETFs, Aktien und Krypto anlegen will, der findet viele davon kostenlos vor und für viele muss man lediglich geringe Kaufgebühren bezahlen. Zudem sehen Anleger, dass hier neben dem normalen Aktien- und ETF-Handel auch Kryptowährungen angeboten werden und dass man natürlich auch einfach erstmal Sparpläne anlegen kann. Zudem erhalten Neukunden eine Gratis-Aktie von Apple, Biontech oder Commerzbank.



Und hier geht es zum Angebot von Finanzen.net Zero

Auch Scalable Capital und Trade Republic lohnen sich für die Geldanlage

Doch auch beim Zweitplatzierten im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich Dezember 2023 gibt es ein gutes Angebot. Denn Scalable Capital bietet neben einer großen Auswahl an Aktien und ETFs auch hohe Zinsen für Spareinlagen. Konkret schreibt der Broker: "Für Neukunden: 4 % p.a. Zinsen (Baader Bank) auf bis 1 Mio. € für 4 Monate. Danach 2,6 % p.a. variabler Zins bis 100.000 €. Zinsangebot nur mit PRIME+." Bei PRIME+ müssen Anleger zwar Geld bezahlen. Aber für das normale Handeln mit Aktien und ETFs und für Sparpläne ist das nicht unbedingt nötig.

So können Anleger schon ab 1 Euro über 2.400 ETFs bei Scalable Capital besparen. Zudem gibt es auch hier neben Aktien und ETFs Kryptowährungen zu kaufen und auch Derivate. Gerade bei Einsteigern raten wir aber dazu, keine Derivate zu kaufen und Kryptos nur begrenzt mit kleineren Summen zu handeln. Es mag verlockend erscheinen, aber man sollte besser erstmal mit Aktiensparlänen und ausgewählten ETFs beginnen. Und dafür eignet sich auch Scalable Capital. Hier geht es zum Angebot.

Geldanlage 2024 bei Brokern

Und der Drittplatzierte steht den ersten beiden Angeboten in wenig nach. Denn auch Trade Republic hat das Siegel "Top Neobroker" verliehen bekommen. Denn bei Trade Republic können Anleger Aktien, ETF's und Derivate für 0 Euro zzgl. 1 Euro Fremdkostenpauschale bei jedem Trade handeln. Auch hier gilt: Bitte Vorsicht bei Derivaten.

Zudem gibt es auch Kryptowährungen, welche Anleger kaufen können. Zudem ist Trade Republic mittlerweile eine Bank-Lizenz erteilt worden, sodass das Angebot und die Sicherheit noch weiter ausgebaut werden konnten. Anleger und Sparer kassieren auch hier Zinsen auf die Cash-Einlage. Aktuell liegen die Zinsen bei 4 Prozent, doch das kann sich natürlich ändern. Am Ende gibt es bei diesem Broker über 10.000 Aktien, die Anleger handeln können und tausende kostenfreie ETF-Sparpläne. Hier geht es zum Angebot von Trade Republic.

Und lesen Sie auch: Deutscher Börsen-Experte: Wir haben keine andere Chance, als Schulden zu machen und diese Aktien werden davon profitieren

oder: MSCI World Anleger aufgepasst: So viel Dividende zahlt der ETF im nächsten Jahr