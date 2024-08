Die ING gilt als eine der beliebtesten Banken in ganz Deutschland und hat jetzt ein neues Angebot für potenzielle Kunden, dass unter anderem einen Bonus von 100 Euro und hohe Tagesgeldzinsen für sechs Monate enthält. Lohnt es sich, hier zuzuschlagen? Die Offerte gilt lediglich im August.

Die ING ist eine der beliebtesten Onlinebanken in Deutschland, nicht zuletzt wegen des breiten Angebots an Dienstleistungen und der unkomplizierten Handhabbarkeit. Für diejenigen, die aber trotzdem noch kein Girokonto bei dem Geldhaus haben, hat die ING nun ein neues, zeitlich limitiertes Angebot ins Leben gerufen, das einen Blick wert ist:

ING bietet 100 Euro Bonus und hohe Tagesgeldzinsen

So bietet die ING im Zeitraum vom 01. August bis zum 31. August einen Bonus von satten 100 Euro im Rahmen des “Hot-Summer-Deal”. Einzige Bedingung, um die Prämie zu erhalten, ist laut ING selbst: “Zahlen Sie einfach mindestens 5 Mal innerhalb der ersten 4 Monate mit der VISA Card im Handel, Internet oder mobil per Apple Pay und Google Pay. Abhebungen am Geldautomaten sind ausgeschlossen.” Das Angebot gilt dabei nur für diejenigen, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Girokonto bei dem Geldhaus geführt haben.

Doch das ist noch nicht alles. Neukunden können zusätzlich noch attraktive Tagesgeldzinsen durch eine Kontoeröffnung bei der ING erhalten. Denn wer zusätzlich zum ING-Girokonto noch ein Extra-Konto eröffnet, der erhält 3,3 Prozent Tagesgeld Zinsen für die ersten sechs Monate nach Eröffnung.

Lohnt sich das neue Angebot der ING?

Jedoch stellt sich für viele die Frage: Lohnt sich das Angebot des beliebten Geldhauses wirklich?

Tatsächlich ist das Angebot der ING mit hohen Tagesgeldzinsen und dem Bonus von 100 Euro sehr attraktiv. Denn schon ohne die zusätzlichen Konditionen hat das ING Girokonto im BÖRSE ONLINE Girokontovergleich gut abgeschnitten.

Daher kann es sich für all diejenigen, die auf der Suche nach einem Girokonto sind, jetzt lohnen einen genaueren Blick auf das Angebot der ING zu werfen. Hier finden Sie alle Details.

