Aktien haben einen deutlichen Sprung am Mittwoch erlebt, nachdem die Fed dem Markt Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung gemacht hat. Doch laut dem bekannten Analysten Tom Lee von Fundstrat dürfte es das noch nicht gewesen sein. So stark sollen Aktien allein in der kommenden Woche nach den neuen Nachrichten steigen.

Die Fed hat am Mittwoch endlich fallende Zinsen in Aussicht gestellt und das schon im September. Daraufhin haben die Indizes mit einem deutlichen Plus reagiert – tatsächlich war dies sogar der zweitbeste Handelstag des Jahres.

Doch laut dem Experten und Analysten Tom Lee von Fundstrat war das noch lange nicht alles. Er geht jetzt von einem deutlichen Anstieg an den Märkten aus:

So stark werden Aktien allein in der kommenden Woche nach diesen Nachrichten steigen

So gab Lee in einem kürzlichen Kommentar folgende Prognose zum Besten: Das Risk-On Momentum ist zurück an den Märkten und allein in der kommenden Woche dürfte ein Anstieg um fünf Prozent in den großen Indizes zu beobachten sein.

Dies wäre eine steile Bewegung, die die Korrekturbewegung der vergangenen Wochen konterkarieren würde. Der Experte ist sich allerdings sicher, besonders aus einem Grund. Er schrieb: "Die wichtigste Prämisse ist, dass die Fed sich wahrscheinlich zu einer Zinssenkung im September um mindestens 25 Basispunkte verpflichten wird. Eine Möglichkeit von mehr als diesem Wert ist nicht notwendig. Und während die Anleihemärkte eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist haben, werden Aktieninvestoren wahrscheinlich nicht überzeugt sein, bis die Fed dies als solches bestätigt."

Da diese Überzeugung nach den letzten Aussagen von Powell nun besteht, könnte es laut Lee zu einer breiten Rallye kommen.

Werden Aktien jetzt deutlich steigen?

Dementsprechend deutet laut der Analyse von Tom Lee vieles auf eine Rallye hin und tatsächlich sind die aktuellen Aussichten trotz vieler Schwarzmalerei in den vergangenen Wochen nicht schlecht.

Damit es allerdings zu einer wirklich nachhaltigen Aufwärtsbewegung kommt, müssen die Unternehmen bei ihren Quartalszahlen und insbesondere den Gewinnen überzeugen. Hier gab es zuletzt einige Enttäuschungen, wenngleich einige wichtige Meldungen noch anstehen.

Lesen Sie auch:

Meta-Aktie explodiert: Rasanter Anstieg nach oben jetzt eine Kaufchance für Anleger?

Oder:

Analyst rät: Darum sollten Sie Amazon-Aktien jetzt noch vor den Quartalszahlen am Donnerstag kaufen