Der Countdown läuft. Am 4. September startet der Wettbewerb „Trader 2023“. Neben attraktiven Preisen gibt es reihenweise weitere gute Gründe, sich rechtzeitig anzumelden

Die Spannung steigt. Am 4. September 2023 beginnt eine neue Runde des beliebten Börsenspiels „Trader", das bereits zum 21. Mal in Folge stattfindet. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie und wird auch dieses Mal das Spielgeschehen begleiten und regelmäßig die aktuellen Ranglisten veröffentlichen.

Im November wird die Redaktion gemeinsam mit Spielleiter Patrick Kesselhut von der Société Générale dem glücklichen Gewinner bei einem Festakt den Schlüssel zum Hauptpreis im Wert von rund 70000 Euro übergeben. Das ist in diesem Jahr ein Jaguar E-PACE R-Dynamic HSE Ingenium.

Trader 2023: So läuft das Rennen

Erneut werden sich rund 25000 Teilnehmer einen harten Kampf um den Traumwagen liefern. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn wie immer locken weitere attraktive Preise. Jede Woche bedenkt die Börse Stuttgart den Spieler mit dem höchsten relativen Depotzuwachs mit einem Wochenpreis von 2222 Euro. Zudem wird unter allen Teilnehmern in jeder der acht Spielwochen ein nagelneues Apple iPhone 14 verlost. Aber auch, wer keinen Preis abräumt, profitiert. Vor allem durch den Gewinn an Börsenerfahrung. Ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Börsenprofis: Der „Trader 2023" bietet jeder und jedem die Möglichkeit, acht Wochen lang ohne Verlustrisiko mit virtuellem Geld unter realistischen Bedingungen Aktien, Zertifikate und Hebelprodukte zu handeln und dabei eine Menge zu lernen.

Dazu trägt auch das umfangreiche Informationsangebot der Société Générale bei. Unter anderem gibt es eine Reihe von kostenfreien Webinaren und Newslettern. Den Termin des Webinars „Einführung ins Börsenspiel" sollte sich alle Interessierten schon mal dick im Kalender anstreichen: Donnerstag, 31. August, 18 Uhr.

Der Startschuss zum Börsenspiel selbst fällt am Montag, 4. September 2023, um 8.00 Uhr. Schon jetzt können sich Teilnehmer auf www.trader-boersenspiel. de kostenlos registrieren. Unter allen Mitspielern, die sich noch vor dem Starttermin anmelden, wird ein zusätzliches iPhone 14 von Apple verlost.

