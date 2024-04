Die Zinsen in Deutschland sinken bei den Angeboten für Tagesgelder immer weiter. Doch diese Bank bietet Kunden jetzt plötzlich 4,0 Prozent Zinsen auf das Kapital. Unter einer Bedingung:

Da in absehbarer Zeit die Zinsen im Euroraum sinken werden, sind die Angebote für viele Tagesgelder in Deutschland massiv zurückgegangen. Umso positiver überrascht die Nachricht einer Deutschen Bank, die ihren Kunden jetzt 4,0 Prozent an Zinsen zahlen will.

Plötzliche Zinserhöhung beim Tagesgeld

Die Rede ist dabei von der N26, dem beliebten Berliner Fintech, dass vor einigen Jahren die Bankenszene in Deutschland völlig auf den Kopf gestellt hat. Besonders die günstigen Konditionen, die einfache Handhabung und die vielfältigen Features haben Kunden dabei überzeugt.

Neben der Einführung einer neuen Depotfunktion (mehr dazu hier) hat die N26 seit Kurzem das nächste attraktive Angebot an den Start gebracht: 4,0 Prozent Sparzinsen für alle Kunden des Metal-Plans. Diese gelten für das jeweilige Kapital auf dem Verrechnungskonto.

Dabei unterliegen übrigens alle Einlagen der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot der N26

Lohnen sich die 4,0 Prozent Zinsen?

Allerdings stellt sich dabei für viele Sparer die Frage: Lohnt sich dieses Angebot überhaupt. Allzu einfach ist das nicht zu beantworten.

Denn die 4,0 Prozent erhalten Kunden nur mit dem monatlichen Metal-Abo in Höhe von 16,90 Euro. Dafür gibt es zwar einige spannende Features wie Free Trades oder weltweit gebührenfreies Bezahlen, doch rein für die hohen Zinsen lohnt sich das Angebot nicht.

Deutlich attraktiver ist hier etwa das Angebot von Trade Republic, die 4,0 Prozent Zinsen auf Einlagen bis 50.000 Euro bieten und das ohne Bedingungen.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

Dementsprechend ist das Angebot der N26 nur etwas für Sparer, die Premium Banking mit hohen Zinsen verknüpfen wollen. Für wen das nicht das Richtige ist, der sollte einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich werfen.

