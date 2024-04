Neue Rekorde an den weltweiten Aktienmärkten können Anleger zweifeln lassen: Ist ein Investment an der Börse gerade sinnvoll und sollte ich meine Wertpapiere gar jetzt verkaufen?

Viele Anleger könnten sich gerade in einer Zwickmühle befinden. Oder zumindest denken sie das. Seit Monaten eilen Indizes wie der DAX in Deutschland oder der S&P 500 in Amerika von einem Rekordhoch zum nächsten. Auch viele Aktien knacken gerade Bestmarken. Dabei stellt sich die Frage: Ist es für ein Investment in Aktien jetzt schon zu spät. Sollte man lieber auf die nächste größere Korrektur warten?

Und bereits Investierte könnten sich fragen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen gekommen ist. Langfristig orientierte Anleger haben aber noch nichts verpasst - das zeigt die Geschichte.

Allzeithochs an Börsen keine Seltenheit

Wenn der S&P 500 von einer Bestmarke zur nächsten springt wie gerade, dann ist das kein Wirtschaftswunder, sondern ein relativ normales Ereignis. Im Jahr 1995 erreichte der amerikanische Index 77 Mal neue Rekordhöhen und 2024 stehen schon 22 Höchststände auf der Tafel. Auf ein Allzeithoch folgt daher meist noch eins, zumal die Bullenmärkte die Bärenmärkte in Häufigkeit und Dauer in der Börsengeschichte deutlich schlagen.

Trotzdem kann es an den Märkten natürlich mal zu einem Rücksetzer kommen, eine langfristige Anlagestrategie muss darunter aber nicht leiden. Laut Daten von „Trust Advisory Services“ stand der S&P 500 ein Jahr nach Erreichen eines Allzeithochs um etwa 14 Prozent höher, nach drei Jahren stand der Index sogar 50 Prozent und nach fünf Jahren sogar 80 Prozent höher, wie Daten von JPMorgan zeigen.

Ist jetzt der falsche Zeitpunkt für den Einstieg bei Aktien?

Dennoch denken sich vielleicht einige Anleger, dass sie noch einen besseren Einstieg an der Börse abpassen können als ein neues Allzeithoch und warten auf eine Korrektur. Auch das ist aber ein Trugschluss, wenn wir in der Börsengeschichte zurückblicken.

Laut Daten der Plattform "FactSet" lieferte beispielsweise seit 1990 der Einstieg zum Zeitpunkt eines Allzeithochs im S&P 500 nach einem, drei und fünf Jahren die bessere Rendite, als ein beliebiger andere Zeitpunkt im Jahr, an dem Anleger mit dem Investieren begannen. Per se also nicht mehr in Aktien zu investieren, weil der Markt gerade so gut läuft, könnte ein Fehler sein. Mit einem entsprechenden ETF können Anleger zudem breit diversifiziert in die Aktienmärkte investieren.

Oder Sie schauen sich mal den Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE an, der diversifiziert in einige der erfolgreichsten Technik-Unternehmen der Welt investiert. Von denen brechen einige gerade auch Rekorde und waren im letzten Jahr maßgeblich dafür verantwortlich, dass es an den Märkten rund lief.

