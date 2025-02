Deutschland hat am Sonntag einen neuen Bundestag gewählt und inzwischen zeichnet sich auch schon die nächste Bundesregierung ab. Das bedeutet das Ergebnis jetzt für den DAX als auch für andere deutsche Aktien und so reagiert der Leitindex am Montag auf das Ergebnis.

Am Sonntag wurde Deutschland an die Wahlurne gebeten. Mit 83 Prozent erlebte man dabei die höchste Wahlbeteiligung überhaupt seit der Wiedervereinigung. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Auszählung sieht es nach folgendem Ausgang aus:

CDU: 28,6 Prozent

SPD: 16,4 Prozent

AfD: 20,8 Prozent

Grüne: 11,6 Prozent

Linke: 8,77 Prozent

Damit reicht es für eine Große Koalition aus CDU und SPD, statt eines vorher befürchteten Dreierbündnisses. Doch wie wirkt sich das auf den deutschen Aktienmarkt aus?

Das bedeutet das Bundestagswahlergebnis jetzt für den DAX und deutsche Aktien

Tatsächlich scheinen Anleger aufgrund des Wahlergebnisses in Deutschland recht euphorisch zu sein. In einer ersten Resektion stieg der DAX am Montag im vorbörslichen Handel um 0,95 Prozent auf 22.500 Punkte.

Dazu sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding: "Die weniger schlechte Nachricht zuerst: Deutschland bekommt eine Regierung, die die lange Phase schwächender politischer Unklarheit beenden kann, sobald sie sich auf eine Agenda geeinigt hat." Allerdings warnte er vor dem geringen fiskalpolitischen Spielraum, den der kommende Kanzler Friedrich Merz aufgrund der fehlenden Zweidrittelmehrheit habe.

Noch positiver auf das Wahlergebnis reagierten übrigens MDAX und SDAX auf die Ergebnisse mit einem Kurssprung um jeweils 1,5 Prozent. Gerade die mittleren und kleinen Unternehmen hatten unter zwei Jahren Rezession im Rahmen der Ampel-Regentschaft schwer gelitten. Hier erhoffen sich Anleger durch eine neue Wirtschaftspolitik entsprechende Impulse.

