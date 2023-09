Die Postbank hat die Zinsen beim Festgeld nochmal kräftig angehoben. Das müssen Sparer jetzt wissen und soviel mehr Rendite als zuvor gibt es ab sofort.

Während einige Banken die Zinsen schon wieder absenken, geben andere Geldhäuser, gestützt von den Zinserhöhungen der Zentralbanken, abermals bessere Konditionen für Sparer aus. So auch die Postbank.

Diese hat die Zinsen beim Festgeld nun erneut kräftig angehoben. Das müssen Sparer jetzt wissen:

Postbank zieht Zinsen beim Festgeld an

Für das Produkt “Zinssparen”, also ein Festgeld mit der Laufzeit von zwölf Monaten, hat die Postbank ab sofort die Zinsen von 3,0 Prozent auf 3,75 Prozent hochgeschraubt und damit die Attraktivität des eigenen Angebotes noch mal kräftig gesteigert.

Ab Beträgen von 2.500 Euro bis maximal 100.000 Euro können Anleger jetzt Gelder zu den neuen Konditionen für ein Jahr parken – wobei dieses natürlich der deutschen Einlagensicherung unterliegen.

Zudem fallen für das Festgeldkonto übrigens auch keine Kontoführungsgebühren an, sodass Anleger die Zinsen von 3,75 Prozent voll vereinnahmen können.

Was taugt das Angebot der Postbank?

Auch wenn das Postbank-Angebot damit nicht das Höchste am Markt ist (mehr dazu im Börse Online Festgeld-Vergleich) so rangiert es doch in dieser Laufzeitlänge definitiv in der Top-Riege.

Gerade durch das Thema Deutsche Einlagensicherung ist das Angebot besonders attraktiv und Sparer, welche das Geld auf ohnehin absehbare Zeit brauchen, machen hiermit auch wenig falsch. Hier gelangen Sie zum aktuellen Angebot.

Ihnen sagt das Angebot nicht zu? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den Börse Online Festgeld-Vergleich um ein passendes Zinsprodukt zu finden.

