Die Zinsen sind zurück, doch Sparer müssen sie auch nutzen. So viel Geld verlieren Sie, wenn Sie nicht die hohen Tagesgeld-Angebote von ING, C24 und Commerzbank wahrnehmen.

Im Rekordtempo hat die Europäische Zentralbank die Zinsen von 0 Prozent auf inzwischen 4,25 Prozent angehoben. Neben einem Rückgang der Inflation hatte dies vor allem eines zur Folge: Sparen lohnt sich wieder, denn es gibt eine Menge Zinsen.

Tagesgeld: Viele Sparer verlieren Geld bei Sparkassen & Co.

Nach einigem Hin und Her haben sich nämlich einige Anbieter dazu entschlossen, die stark gestiegenen Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben. Die Mehrheit der Anbieter jedoch, wie viele Sparkassen und Volksbanken, zahlen nur geringe oder fast gar keine Zinsen auf ihr angespartes Geld.

Das muss aber nicht so sein, denn Sparer verpassen dadurch, die Chance einiges an Geld zu verdienen, zumal die Sicherheit des Geldes in Deutschland bis 100.000 bei jeder Bank mit Sitz in der BRD von der Einlagensicherung garantiert wird.

Tagesgeld lieber vergleichen mit Angeboten von ING, C24 und Commerzbank

Anstatt also weiter Geld zu verlieren, wird es für Anleger Zeit sich die Tagesgeld-Angebote der Konkurrenz zu sichern, um das Geld zu vermehren und vor der Inflation zu schützen.

Denn aktuell gibt es unter anderem diese vier attraktiven Zinssätze auf das Tagesgeldkonto bei diesen deutschen Banken:

ING - 3,5 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld für Neukunden für sechs Monate

Commerzbank - 3,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld für sechs Monate



C24 - 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld bis 31.12.2023



Tagesgeld: So viel Geld verlieren Sie bei Sparkassen & Co.

Würden Sie ihr Geld also nur bis zum Ende des Jahres bei den genannten Banken anlegen, dann würden Sie für Beispielsweise 20.000 Euro folgende Zinsen erhalten:

ING: 233,70 Euro

Commerzbank: 200,25 Euro

C24: 267,11 Euro

Die Alternative wäre dagegen zinslosen Anbietern, wie vielen Sparkassen den Zinsertrag zu schenken. Wenn Sie sich dieses Geld dagegen nicht entgehen lassen wollen, können Sie entweder auf eines dieser Angebote oder auf eines aus unserem Börse Online Tagesgeld-Vergleich zurückgreifen.

