Die Preise für Luxusuhren wie Rolex & Co. sind weiter am Fallen. Doch diese drei alternativen Assets können laut der US-Großbank Morgan Stanley noch weiter Rendite bringen.

In den letzten Jahren setzte ein großer Hype um die Luxusuhren von Marken wie Rolex oder Omega ein. Auf Zweit- und Schwarzmärkten gingen diese zum Vielfachen des Listenpreises weg und wurden oftmals zur sicheren Wertanlage erhoben.

Nun veröffentlichte das Analystenhaus Morgan Stanley allerdings eine Studie, nach der die Preise für Rolex & Co. auf den Zweitmärkten deutlich am Fallen sind und das goldene Zeitalter der Uhren Investments vielleicht ein jähes Ende gefunden haben könnte.

Doch wer trotzdem weiter auf alternative Assets setzten will, der kann laut Morgan Stanley noch weiter in diese Assets investieren, um eine entsprechende Rendite zu erwarten:

Immobilien

Als Erstes wäre hier das klassische Betongold zu nennen. Immobilien erleben gerade einen Käuferstreik und viel ängstigen sich bei der Anschlussfinanzierung aufgrund der hohen Zinsen nicht mehr zahlungsfähig zu sein.

Hier könnte für viele Anleger eine Chance liegen, denn mit entsprechender Liquidität können hier schnell Schnäppchen gemacht werden. Diese gibt es auch schon bei den Immobilienaktien an der Börse, die zu einem Bruchteil des NAV notieren.

Und diese Immobilien-REITs können sich für Anleger lohnen.

Ackerland

Als Zweites nennt Morgan Stanley ein Asset, welches zumindest in den USA immer beständig an Wert gewonnen hat, nämlich Farmland. Aber auch in Deutschland könnte sich hier ein Investment lohnen.

Wem Kauf und Verpachtung allerdings zu anstrengend sind, der kann auf börsennotierte Player setzen. Neben einigen REITs aus den USA gibt es auch einen Closed-End-Funds, der sich dem Thema Ackerland angenommen hat. Nämlich der Global Sustainable Farmland Income Trust.

Doch was sind Closed End Funds?

Wein

Das dritte und letzte Asset ist laut den US-Analysten eine gute Sammlung an Weinen. Zwar braucht es hier einiges an Expertise, doch können damit auch entsprechende Renditen erzielt werden.

Wer lieber an der Börse auf Wein setzen will, der kann sich Player wie Vintage Wine Estates anschauen, welche ein Zusammenschluss mehrerer Weingüter aus Kalifornien sind.