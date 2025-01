Diese Dividenden-Perle wird von Anlegern vor allem für seine Ausschüttungen geliebt. Dabei hat das Papier noch viel mehr zu bieten - und geht jetzt in die Wachstumsoffensive.



Es wäre kein Unsinn, die Aktie des Pharmaunternehmens Johnson & Johnson allein schon aufgrund ihrer Dividende für das eigene Portfolio zu berücksichtigen. Seit mittlerweile 63 aufeinanderfolgenden Jahren schüttet der Konzern an seine Anleger bares Geld aus. Zudem wurde die Dividende in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um fünf Prozent jedes Jahr erhöht.

Und mit einem KGV von um die 24 ist die Aktie immer noch günstiger bewertet als die Konkurrenten Pfizer (37) oder AbbVie (61). Johnson & Johnson hat aber ebenso einige Wachstumsmärkte im Blick und könnte dank geschickten Übernahmen Börsianern auch in dieser Hinsicht viel Freude machen.



Johnson & Johnson übernimmt Wachstumskandidaten

Mit der Milliarden-Übernahme von Intra-Cellular Therapies hat Johnson & Johnson sein eh schon breites Portfolio um einen weiteren Wachstumskandidaten aus dem Bereich der Neurowissenschaften aufgestockt. Durch den Kauf ist nämlich jetzt auch das Mittel Caplyta jetzt Teil der Johnson-Pipeline, das für die Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Depressionen bahnbrechende Möglichkeiten bieten und in Zukunft zur Standardtherapie werden soll.

Das Produktpatent läuft bis zum Jahr 2040. Den Spitzenumsatz für das Medikament sieht Johnson & Johnson bei sechs Milliarden US-Dollar. Überhaupt soll der Bereich der Neurowissenschaften in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von fast acht Prozent jährlich verzeichnen. Zwar bietet ein solches Investment natürlich auch immer Risiken, gerade wenn es um die Wirkstoffforschung geht, derzeit scheint Johnson & Johnson aber eine gute Balance zwischen Stabilität und Risiko zu bieten. Spannend wird sein, was sich in den kommenden Quartalszahlen zur weiteren Entwicklung der Aktie ablesen lässt.



Diversifiziert in Dauerbrenner-Aktien investieren

