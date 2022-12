Wer bei der Geldanlage erfolgreich sein möchte, der braucht einen guten, verlässlichen aber auch günstigen Broker. Welcher Broker von Scalable Capital, Consorsbank oder comdirect schneidet beim Broker-Vergleich am besten ab?

2022 war zwar kein sehr gutes Jahr für Anleger an der Börse - doch bei der hohen Inflation, die noch länger anhalten dürfte, führt auch kein Weg an Aktien und Dividenden vorbei. Deswegen hat sich die BÖRSE ONLINE Redaktion die Broker in Deutschland angeschaut und einen Sieger nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gekürt. Ist Ihr Broker dabei?

Der Broker-Vergleich 2023

Wir haben unseren Test unter dem Aspekt „Preis/Leistung“ abgehalten. Im Kern geht es also um: Wie gut ist das Angebot in Relation zu den Kosten, die den Anlegern dabei entstehen?

In unserem Test waren maximal 85 Punkte zu vergeben. Bei der Analyse haben wir auf folgende Punkte geachtet wie gut Depot und Konto des Brokers funktionieren, welchen Kundenservice der Anbieter bietet, wie hoch die Kosten sind, wie viele Sparpläne angeboten werden und viele mehr.

Scalable Capital, Consorsbank oder Comdirect - Wer ist der beste Broker 2023?

Dabei konnte sich Scalable Capital bei der großen und guten Konkurrenz durchsetzen und den ersten Platz erreichen. Der Broker zeichnet sich unter anderem durch die Zahl der ETF-Sparpläne mit mehr als 2000 Stück aus, aber auch durch ein insgesamt großes Sparplan-Angebot für ETFs, Fonds, Aktien, Zertifikate und auch durch eine esonders hohe Qualität bei ETF-, Aktien- und Zertifikate-Sparplänen.



Wer auf den Plätzen 2 und 3 landet, welchen Platz Ihr Broker belegt und auf welchen Rängen die Consorsbank und Comdirect einlaufen, das erfahren Sie hier bei unserem großen BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich.