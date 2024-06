Einer der besten Analysten an der Wall Street setzt auf Nvidia - aber viel interessanter sind drei andere Aktien, die für Anleger ein Upside von bis zu 57 Prozent bereithalten könnten.

An Oppenheimer-Analyst Rick Schafer führt derzeit kein Weg vorbei. Der Experte wurde vom Finanzportal „TipRanks“ bewertet und ist momentan unter 8800 Kandidaten einer der besten fünf Wall Street-Analysten. Seine Erfolgsrate von 74 Prozent kann sich dabei sehen lassen. Rick Schafer hat dabei eine Vorliebe für den momentan boomenden Tech-Sektor, der Analyst ist aber kein reiner Bulle. Zwar rät er bei rund 58 Prozent seiner Aktien-Tipps zum Kauf, mehr als 40 Prozent würde er aber auch halten. Unter seinen Empfehlungen befindet sich dabei auch ein ganz prominenter Vertreter.

Oppenheimer-Analyst würde Nvidia kaufen

Mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar und einem damit verbundenen Upside von etwa 15 Prozent gehört Rick Schafer nicht zu den Milliardären und Experten, die die Aktie von Nvidia gerade abstoßen würden, viel interessanter sind in der Vorschlagsliste des Experten aber drei Werte hinter dem KI-Giganten, die vielleicht nicht jeder Anleger direkt auf dem Schirm hat. Zwar wird es dort immer noch sehr tech-lastig, aber der Erfolg scheint Schafer bisher Recht zu geben.

Die Aktie von Nvidia finden Sie übrigens auch im Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der den Megatrend mit insgesamt enthält 19 aussichtsreichen Titeln investierbar macht.

Mehr als 50 Prozent Upside bei dieser Halbleiter-Aktie

Unter anderem ist der Oppenheimer-Analyst bei den Papieren von Analog Devices bullisch unterwegs und traut der Aktie mittelfristig einen Kurssprung von mehr als 13 Prozent zu. Analog Devices ist ein führender Entwickler und Produzent von integrierten Schaltkreisen sowie Produkten der Signalverarbeitungstechnik - unter anderem in Autos, Krankenhäusern oder Kameras.

An der Wall Street würden das Papier derzeit acht Analysten kaufen und drei halten. Im Schnitt sehen die Experten noch ein Upside von etwas mehr als zwei Prozent. Schafer ist hier also optimistischer unterwegs als einige seiner Kollegen.

Ebenfalls zuversichtlicher als der Wall Street-Schnitt ist Schafer bei Veeco, einem amerikanischen Hersteller von Prozessanlagen für die Herstellung von Halbleiterprodukten wie Leuchtdioden und Festplatten. Der Oppenheimer Analyst sieht bei der Aktie ein Upside von um die zehn Prozent, während der Durchschnitt bei drei Prozent ist. Kaufen würden vier Analysten das Papier, halten zwei.

Bis zu 57 Prozent Kurschance sieht Rick Schafer bei einem anderen Halbleiterunternehmen. Valens Semiconductor ist ein Unternehmen aus Israel, das Halbleiter für die Automobil- und Audio-Video-Industrie herstellt. Schafer ist hier momentan an der Wall Street der einzige Analyst mit einer aktuellen Bewertung, was das Papier natürlich schwer einschätzbar macht. Zumindest liegt die Aktie seit Jahresanfang aber vier Prozent im Plus und operiert natürlich in einer Branche, deren Potenzial aufgrund des KI-Booms noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.