Die Frührente bzw. die finanzielle Freiheit ist ein Traum vieler Menschen, doch viele sehen diese Vorstellung als unerreichbar an. Tatsächlich muss sie das aber keineswegs sein, denn schon nach 20 Jahren Arbeit ist es möglich in Rente zu gehen.

Die Möglichkeit eines Tages nicht mehr arbeiten zu müssen, von keinem mehr abhängig zu sein und sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, reizt viele Menschen extrem. Allerdings bleibt es für viele ein Traum, der nur mit einem Lotteriegewinn oder Ähnlichem zu erreichen ist.

Dies muss aber keineswegs so sein, denn schon nach 20 Jahren Arbeit ist es theoretisch möglich in Rente zu gehen:

Schon nach 20 Jahren Arbeit in Rente gehen? So gelingt es

Dazu braucht es an sich nur ein Vermögen, welches groß genug ist, um Einnahmen für die Lebenshaltungskosten daraus bestreiten zu können. Grundsätzlichen gehen Studien davon aus, dass man aus einem Aktienportfolio jährlich drei Prozent der Gesamtsumme entnehmen kann, ohne das Geld eines Tages aufzubrauchen (bei weiter historisch ähnlichen Jahresrenditen von sieben Prozent).

Also heißt es sparen, sparen, sparen, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei kommt es weniger auf den eigenen Verdienst als viel mehr auf die Lebenshaltungskosten und Ansprüche an: denn wer prozentual mehr von seinem Gehalt sparen kann, der ist schneller finanziell frei.

So braucht es bei einer Entnahmerate von drei Prozent bei folgenden Sparquoten so viel Zeit, um von den Erträgen seines Portfolios leben zu können:

70 Prozent Sparquote: 10 Jahre

60 Prozent Sparquote: 13 Jahre

50 Prozent Sparquote: 17 Jahre

40 Prozent Sparquote: 20 Jahre

30 Prozent Sparquote: 27 Jahre

20 Prozent Sparquote: 34 Jahre

10 Prozent Sparquote: 45 Jahre

Wie erreicht man die Rente nach 20 Jahren Arbeit

Es ist also durchaus möglich in einem Zweitraum zwischen 20 und 30 Jahren Arbeitszeit ein beachtliches Vermögen aufzubauen, von dem man später auch einmal leben kann. Zwar sind Sparquoten von 70 Prozent und mehr für viele nicht möglich, aber wer das Ziel der finanziellen Freiheit wirklich ambitioniert verfolgen will, kann und sollte eine Quote von 30 bis 40 Prozent erreichen.

Dies muss übrigens nicht nur durch Einsparungen bei den eigenen Ausgaben, sondern zum Beispiel auch durch Nebenbeschäftigungen, eigene Unternehmungen oder sonstige zusätzliche Einnahmen entstehen. Wenn Sie also eines Tages finanziell unabhängig werden wollen, sollten Sie anfangen, kreativ zu werden.

