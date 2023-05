Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die Fed die Zinsen am 3. Mai um weitere 25 Basispunkt anheben. Doch was kommt danach? Inzwischen spricht einiges für eine baldige, massive Senkung.

Während relativ klar zu sein scheint, was die Fed am 3. Mai macht, ist weniger klar, was genau danach passiert. Nach der Anhebung um weitere 25 Basispunkt dürfte bei Anlegern eine Zeit der Unsicherheit beginnen, bis klare Signale von den Notenbanken kommen.

Einige Experten gehen sogar von sehr schnellen Zinssenkungen aus und bringen dafür valide Argumente vor. Aber können die Notenbanken die Zinsen wirklich genauso schnell senken, wie sie sie angehoben haben?

Senkt die Fed die Zinsen noch im Sommer auf 4 Prozent?

Denn bereits jetzt preisen die SOFR Zinsraten, die eine Art von Future auf den Zinspreis sein, aggressive Senkungen in den kommenden Monaten ein. Ein wesentliches Argument dafür ist, dass die Fed womöglich bald nicht mehr als alleinstehende Institution agieren kann.

Amerika geht nämlich im kommenden Jahr wieder in den Wahlkampfmodus über und die Schäden, welche die Zinssenkungen angerichtet haben, werden erst schrittweise und bisher noch sehr zaghaft deutlich. Auch ein weiter anklingender Arbeitsmarkt könnte zu neuem Druck führen und die Fed schließlich dazu treiben ihren Pivot deutlich früher als geplant hinzulegen.

Bankenkrise macht zusätzlich Druck

Aber noch ein weiterer Faktor dürfte die Notenbanken zu einem schnelleren Handeln zwingen und das ist die Situation in der sich die Banken befinden. Zwar scheint durch die Übernahme der First Republic Bank wieder einiges in Ordnung gekommen zu sein, doch der Krisenherd hat sich noch lange nicht abgekühlt.

So stecken viele Geldhäuser ohne die Geldmaßnahmen der Fed und die Abnahme der Anleihen in ernsthaften Problemen, die sich mit jedem Zinsschritt noch verschlimmern dürften.

Zudem bahnt sich in den USA eine Krise rund um Büroimmobilien an, die immer wahrscheinlicher wird, je länger die Zinsen auf einem hohen Level bleiben. Dementsprechend könnte die Fed bald und sehr schnell handeln.

Die nächsten Sitzungen der Notenbank sind für den 14. Juni, den 24. Juli und den 20. September angesetzt.

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich heraus, welcher Anbieter für Aktien und ETFs Ihnen die besten Konditionen bietet.