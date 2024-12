Für 2025 hat Dr. Gerd Kommer beim Anlegern einen klaren Favoriten. Warum es beim MSCI World ETF brenzlig werden kann, wie Kommer selbst in Gold und Bitcoin investiert und was bei Aktien jetzt am wichtigsten ist.

Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer betreut für Kunden ein Anlagevermögen von über einer Milliarde Euro und in seinem Kommer-ETF liegen nochmals 400 Millionen Euro. Deswegen hat es durchaus Gewicht wenn er verrät, wie er 2025 ein Depot bauen und an der Börse richtig anlegen würde.

Kommer: Chancen bei Aktien abseits von Tech und den USA

„Alles außer Tech und den USA ist fair oder günstig bewertet“, erklärt Dr. Gerd Kommer. Trotz zweier starker Börsenjahre seien die Bewertungen außerhalb des US-Marktes und der Technologiebranche attraktiv. Besonders der „Rest der Welt“ biete Anlegern langfristig gute Renditeaussichten. Der Experte betont jedoch, dass eine Rückkehr der Bewertungen zum Mittelwert (Regression to the Mean) Zeit brauche: „Wir wissen aus 200 Jahren Aktienmarktgeschichte, dass überhöhte Bewertungen irgendwann auf ein normales Niveau zurückkehren – wann genau, kann jedoch niemand seriös prognostizieren.“ Anleger, die breiter diversifiziert und weniger US-lastig investieren möchten, könnten dies mit Weltaktien-ETFs umsetzen, die Tech und USA nicht übergewichten.

Gold und Bitcoin: Kleine Beimischung mit Regeln

Gold und Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, sieht Kommer als mögliche Beimischung in einem Portfolio. „Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA ist Krypto deutlich weniger riskant geworden, wenngleich es keine Mainstream-Anlage ist“, erklärt er. Bis zu 10% des Portfolios könnten laut Kommer in Krypto und bis zu 15% in Kombination mit Gold angelegt werden – allerdings mit Disziplin: „Bei großen Kursanstiegen sollten Anleger durch Rebalancing die ursprünglich festgelegten Anteile einhalten. Sonst läuft man Gefahr, dass plötzlich 90% des Portfolios in einer riskanten Anlage stecken.“ Für langfristige Stabilität sei die Einhaltung solcher Grenzen entscheidend.

Kommer: An er Börse ist breite Diversifikation als Schlüssel zum Erfolg

Kommer rät Anlegern, sich auf wissenschaftlich fundierte Strategien zu stützen und Risiken durch breite Diversifikation zu minimieren. „Einzelwertrisiko, wie bei Wirecard, macht keinen Sinn. Es erhöht das Risiko, ohne dass eine Mehrrendite zu erwarten ist“, betont er. Besonders für Anleger in der Vermögensaufbauphase sei ein diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf dem globalen Aktienmarkt sinnvoll. Neben Aktien sollten auch Anleihen, trotz ihrer geringen Beliebtheit in Deutschland, eine Rolle spielen.



Wie Dr. Gerd Kommer jetzt für 2025 ein Depot aufbauen würde, welche ETFs seiner Meinung nach die besten Chancen haben und welche Fehler Anleger jetzt vermeiden müssen, das erfahren Sie hier.

