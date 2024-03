Eine ganze Palette an Konditionsänderungen gibt es bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt. Das müssen Sie jetzt zu den attraktiven Prämien auf Konto und Depot sowie den Angeboten zu Tages- und Festgeld wissen:

Die Tochter der Frankfurter Sparkasse 1822direkt hat ab dem 01. März einige Änderungen an den Angeboten für ihre Kunden vorgenommen. Das müssen Sie jetzt wissen und diese Konditionen könnten jetzt interessant sein:

Sparkasse bietet jetzt attraktive Prämie für Konto und Depot

Neukunden, die ab dem 01.03. ein Depot oder Konto bei der 1822direkt eröffnen, können sich jetzt attraktive Prämien sichern. So gibt es für das Depot nach Neueröffnung und Ausführung von drei Trades 50 Euro als Amazongutschein (Ausführung bis 31.05.). Einen weiteren Amazongutschein in Höhe von 20 Euro erhalten Kunden nach der ersten Ausführung ihres zwölfmonatigen Sparplans (bis 30.04.). Unter dem Strich gibt es für die Depoteröffnung also einen Bonus von 70 Euro bei Erfüllung der Bedingungen.

Aktuell rangiert die 1822direkt auf Platz fünf des BÖRSE ONLINE Depot Vergleich. Hier geht es zum Depot der 1822direkt.

Zusätzlich bietet die Bank für Neukunden ihres 1822MOBILE oder Girokonto Klassik einen Bonus in Höhe von 25 bzw. 75 Euro. Alles, was Anleger dafür tun müssen, ist eines der beiden Konten als Gehaltskonto zu nutzen.

Unter den Girokonten rangiert das Angebot im BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich auf Platz zehn. Hier geht es zum Angebot der 1822direkt.

Hohe Zinsen für Tagesgeld und Festgeld

Zusätzlich zu jedem Girokonto erhalten Kunden übrigens auch ein Tagesgeldkonto, das in den ersten vier Monaten nach Eröffnung attraktive Zinsen von 3,3 Prozent bietet. Alle Gelder bis 100.000 Euro unterliegen dabei übrigens der deutschen Einlagensicherung.

Möglichkeiten zum Abschluss eines Festgeldes gibt es ebenfalls. Das sind die aktuellen Konditionen der Bank:

3,00 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate Laufzeit

3,00 Prozent Zinsen p.a. für zwölf Monate Laufzeit

2,60 Prozent Zinsen p.a. für 24 Monate Laufzeit

Welches Angebot der Sparkasse lohnt sich besonders?

Allerdings stellt sich die Frage: Welches dieser Angebote ist jetzt besonders lohnenswert?

Vor dem Hintergrund der Prämie dürften sowohl Girokonto als auch Depot für Anleger interessant sein, denn immerhin winken hier kumuliert bis zu 145 Euro an Prämie. Für wen das nicht das richtige Angebot ist, der kann einen Blick in den BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich und den BÖRSE ONLINE Depotvergleich werfen.

Was Tagesgeld und Festgeld angeht, so gibt es aktuell deutlich bessere Angebote am Markt, die mit höheren Konditionen aufwarten. Welche das sind, erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich.

