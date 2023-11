Ab 2025 soll es so weit sein – Die Sparkassen streben eine Kooperation mit dem Cashback-Sammler Payback an. Das steckt dahinter und so profitieren Kunden jetzt.

Bei insgesamt 31 Millionen Kunden ist das Bonussystem “Payback” bereits Thema, denn vor allem in Zeiten steigender Preise wird bei vielen Partnerunternehmen wie Tankstellen, Drogerien & Co. durch die Verwendung der Mitgliedschaft gerne gespart. Doch nun könnten noch viel mehr Menschen zu Payback-Sammlern werden und so auch einiges an Geld von ihren Einkäufen zurückbekommen.

Sparkassen & Payback kooperieren

Denn Sparkassen-Kunden sollen ab 2025 beim Bezahlen mit ihrer Girocard direkt Payback-Bonuspunkte sammeln können. Die Sparkassen-Finanzgruppe und das Bonussystem haben ihre Zusammenarbeit in den vergangenen Tagen besiegelt, wie eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen Verlags (DSV) mitteilte.

"Mit Payback haben wir jetzt einen Kooperationspartner gewonnen, um Kundinnen und Kunden der Sparkassen ein reichweitenstarkes nationales Bonusprogramm anzubieten", sagte die Sprecherin. "Eine wichtige Rolle wird dabei die Sparkassen-Card einnehmen, mit der Nutzerinnen und Nutzer bei teilnehmenden Partnern beim Bezahlen Payback-Punkte sammeln können. Der Start ist für das Jahr 2025 geplant."

Der DSV hat als Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe die Verhandlungen mit Payback geführt. Nach monatelangen Verhandlungen hatte sich Anfang Oktober abgezeichnet, dass die beiden Partner zusammenkommen werden.

Kritik an der Kooperation mit Payback

Kritik gibt es allerdings auch an der Einführung des Bonussystems, denn Verbraucherschützer warnen, dass Kunden für einen geringen Betrag sich zum gläsernen Kunden machen und durch gezielte Werbung später mehr ausgeben als durch das Cashback gespart werden kann.

In diesem Zusammenhang betonte aber die Sparkasse nochmals die Freiwilligkeit der Kunden, Teil dieser Kooperation zu sein. Nur wer einer Mitgliedschaft zustimme, hieß es, wird an der Aktion auch teilnehmen.

Deutliche Einsparungen möglich

Unter dem Strich bedeutet dies aber, dass Kunden eine ganze Menge Geld durch die effektive Nutzung von Payback sparen können. Insgesamt 0,5 Prozent Cashback gibt das Bonussystem Kunden bei teilnehmenden Unternehmen, aber durch Bonreaktionen und Coupons sind wesentliche größere Einsparungen je nach Einkauf möglich.

Wenn Sparkassen-Kunden also keine Sorgen um ihre persönlichen Daten oder ihr Konsumverhalten haben, kann sich diese neue Kooperation langfristig durchaus bezahlt machen.

Mit Material von Reuters

