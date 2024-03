Viele Menschen in Deutschland leiden wegen des Themas Geld unter Stress, auch in höheren Einkommensschichten. Mit diesen Schritten finden Sie den gewünschten finanziellen Frieden:

Wie eine Umfrage der Plattform Weltsparen zeigt, leidet mehr als jeder dritte Deutsche unter physischen Qualen wie Kopfschmerzen wegen des Stresses rund um das Thema Finanzen.

Tatsächlich machen sich viele Menschen extrem viele Sorgen um das Thema Geld – nicht nur im Niedriglohnsektor. So geht beispielsweise die Mehrheit aller stark verschuldeten Menschen einem geregelten Job nach und Statistiken aus den USA (Quelle: Ramsey Solutions) weisen darauf hin, dass selbst mit einem Jahresverdienst von über 100.000 US-Dollar der finanzielle Stress nicht abnimmt.

So finden Sie finanziellen Frieden

Wie also können Sie die Angst um das Thema Finanzen beseitigen und den eigenen finanziellen Frieden finden? Mit diesen Schritten ist es möglich:

Schritt 0 zum finanziellen Frieden: Ausgangspunkt & Tabuthema

Bevor Sie mit den Schritten zum finanziellen Frieden starten, sollten Sie sich einen genauen Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Schulden und aufkommende Ausgaben verschaffen.

Zudem ist es wichtig, das Thema Finanzen im Allgemeinen nicht mehr als Tabu zu verstehen, sondern offen und regelmäßig mit dem Thema Geld umzugehen.

Schritt 1 zum finanziellen Frieden: Budget anlegen

Im ersten Schritt zum finanziellen Frieden sollten Sie sich einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der vergangenen drei Monate verschaffen und anschließend ein Budget auf Basis dessen anlegen.

Besonders wichtig: unnötige Ausgaben wie mehrere Streaming-Abos, übermäßiges auswärts essen & Co. sollten nicht mehr Teil des Budgets sein, sondern gekürzt werden. Denn das Budget sollte kleiner sein als ihr monatliches Einkommen.

Schritt 2 zum finanziellen Frieden: Notgroschen & Schulden

Haben Sie anschließend ein Budget erstellt, dann heißt es den überschüssigen Betrag zu nutzen. Zunächst sollte das Geld für den Abbau sämtlicher Schulden (außer einem Immobilienkredit) genutzt werden.

Sind die Schulden abbezahlt, dann sollten Sie einen Notgroschen in Höhe von drei bis sechs Monaten an monatlichen Ausgaben aufbauen. Auf Basis dessen sind Sie auf Ereignisse wie einen Jobverlust & Co. vorbereitet und finden einen großen Teil ihres finanziellen Friedens wieder.

Schritt 3 zum finanziellen Frieden: Investieren

Um sich auch um das Thema Altersvorsorge keine Gedanken mehr machen zu müssen, sollten Sie den dritten wichtigen Schritt zum finanziellen Frieden gehen, nämlich das Investieren.

Nur wer langfristig sein Geld anlegt und vermehrt, muss sich keine Sorgen mehr um die eigene Zukunft machen. Wie das genau geht, erfahren Sie hier.

