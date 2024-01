Mit einer Aktienanleihe auf die Siemens-Aktie können Anleger und Sparer jetzt hohe Zinsen von bis zu 8,90 Prozent p.a. verdienen. Das Besondere: Die Anleihe läuft sogar zwei Jahre lang und bietet somit viele Zinsen. Wie das funktioniert und für wen sich das Produkt lohnt.

Wer zwei Jahre lang hohe Zinsen kassieren möchte, der erhält mit der Aktienanleihe auf Siemens mit der WKN: HS44PN der HSBC die Möglichkeit dazu. Denn diese Aktienanleihe bietet im besten Fall bis zu 8,9 Prozent Zinsen - und das pro Jahr. Dabei müssen aber gewisse Bedingungen erfüllt werden. Wie man sich die Zinsen mit der Siemens-Aktie sichert und für welche Anleger sich das lohnt:

8,9 Prozent p.a. mit der Siemens-Aktie verdienen

www.tradingview.com Siemens

Wie im obigen Chart von Tradingview ersichtlich ist, kommt es für dieses Produkt auf ein paar Dinge an. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass Anleger auf jeden Fall die Zinsen erhalten, solange der Emittent HSBC nicht pleite geht. Doch ob man auch das vollständige investierte Kapital zurückerhält oder nur einen Teil davon, darüber entscheidet der Basispreis. Dieser liegt für die Laufzeit bei 160,00 Euro. Also ziemlich genau beim aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Nun ist es wichtig, was die Aktie am Bewertungstag, dem 16.01.2026 macht. Notiert der Kurs auf oder über 160,00 Euro, so erhalten Anleger neben den Zinsen auch das eingesetzte Kapital vollständig zurück.

Liegt der Kurs aber unter dem Basispreis, so gilt folgendes, wie die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

In diesem Fall könnte es zu einem Verlust kommen, wenn der Kurs unter der Verlustschwelle liegt. Liegt der Kurs zwischen Verlustschwelle und Basispreis, so kam es nicht zu einem Verlust, weil die Zinsen dies abfederten. Doch für wen eignet sich das Produkt und worauf ist zu achten?

Hier geht es bereits zur Aktienanleihe auf Siemens

Zinsen mit Siemens verdienen - So geht es

Wichtig: Die Zinsen zahlt weder Siemens, noch handelt es sich hierbei um eine Unternehmensanleihe. Die Aktienanleihe wurde vom Emittent HSBC ausgegeben und bezieht sich lediglich auf die Siemens-Aktie.

Diese Aktienanleihe lohnt sich für diejenigen, die eher mit einem Seitwärtstrend bei der Siemens-Aktie oder mit einem leicht positiven Trend rechnen. Denn wenn die Siemens-Aktie über dem Basispreis in etwa zwei Jahren notiert, dann ist das gut. Liegt die Aktie aber oberhalb des Outperformance-Punktes, so wäre ein direktes Investment in die Aktie besser gewesen. Und fällt das Papier unter die Verlustschwelle, dann hätte man besser von beiden die Finger gelassen. Zudem können Anleger die Zinszahlungen mitnehmen und zwischendurch die Aktienanleihe auch wieder verkaufen. Man muss sie nicht zwei Jahre lang halten. Dennoch gibt es auf diese Art und Weise hohe Zinsen mit der Siemens-Aktie und das für fast zwei Jahre. Und damit bietet sich eine ganz gute Alternative zu den Tagesgeld-Zinsen, die aktuell wieder teils sinken.

Lesen Sie dazu auch: Tagesgeld-Enttäuschung bei der Commerzbank – Was sollen Bestandskunden und Neukunden jetzt tun?

oder: 5 ultragünstige Aktien, die Morningstar jetzt für die nächste Dekade empfiehlt

Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument (“Prospekt”)) zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.