Einmal wie Warren Buffett auf die richtige Aktie setzen und reich werden – der Traum vieler Anleger. Drei Aktien machten ihn für viele wahr. Und sie haben das Potenzial, es wieder zu tun

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär… wären wir dann alle Millionär? Es ist wohl der Traum der meisten Anleger. Auf die eine, die richtige, die einzigartige Aktie zu setzen, die einen reich macht. Am besten: Zum Millionär. Doch das ist natürlich leichter gesagt als getan.

Stellen Sie sich nur vor, Sie hätten von Beginn an auf die Apple-Aktie gesetzt. Auf Nvidia. Auf Amazon. Doch wer hätte es damals ahnen können, dass diese Unternehmen einmal einen derartigen Erfolg haben würden? Genauso gut hätte diese Investition auch schieflaufen können.

Doch tatsächlich gibt es Aktien, die den Traum der Million wahr werden lassen können und dabei nicht einmal ein so hohes Risiko bergen. Das Finanzportal „The Motley Fool“ entwickelte hierfür eine Strategie und entdeckte gleich mehrere Aktien, die Anleger bereits zum Millionär gemacht haben und das Zeug haben, es zu wiederholen.

Diese drei Aktien können Sie reich machen

Bei dieser Strategie muss man wissen: Man braucht Geduld. Denn die von Motley Fool identifizierten Aktien steigen nicht sprunghaft, sondern gemächlich aber dafür zuverlässig zwischen sechs und zehn Prozent pro Jahr. Die Kombination aus dem kontinuierlichen Wachstum und reinvestierten Dividenden sorgt somit für die hohe Ausbeute der Anleger. Der Trick: Motley Fool setzte nicht etwa auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen, sondern auf Konsumgüter-Aktien. Aktien von Unternehmen mit Produkten, die die rund acht Milliarden Menschen auf der ganzen Welt brauchen – und immer brauchen werden. Es handelt sich um lebensnotwendige Dinge und hierfür wurden Unternehmen gefunden, die auf ihrem Gebiet führend sind und es mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter sein werden.

Coca-Cola – Warren Buffetts älteste Aktie

Es ist der wohl berühmteste Getränkehersteller auf der ganzen Welt: Coca-Cola. Seit der ersten Cola 1886 baute das Unternehmen sein Portfolio immer weiter aus und hat neben dem berühmten Getränk noch eine ganze Palette weiterer berühmter Getränke. Cola ist übrigens auch die Aktie, die Warren Buffett schon am längsten hält er kaufte sie im Januar 1988 für etwa 2,45 Dollar. Zum Vergleich: Heute steht sie bei 60 Dollar. Zudem: Cola hat die Dividende seit über 61 Jahren in Folge erhöht. Cola gilt als solides Unternehmen mit zuverlässigem Geschäftsmodell, verfügt über einen breiten Burggraben und hat fast die Hälfte der Marktherrschaft des US-Markts für Erfrischungsgetränke inne. Außerdem verfügt Cola über eine hohe Preissetzungsmacht zu Zeiten von Inflation. Für Cola ist es ein leichtes, die Preise auch nur minimal anzuheben und dabei direkt erheblich mehr einzunehmen.

McDonald's – die berühmteste Fast-Food-Kette der Welt

Kein Unternehmen hat den Begriff Fast Food vermutlich so sehr geprägt wie die berühmte US-Kette McDonald's. Heute gibt es weltweit über 40.000 Filialen. Laut „Deepstash“ werden pro Sekunde 75 Hamburger von McDonald's verkauft. McDonald's schafft es trotz eines gestiegenen Bewusstseins für Gesundheit und Nachhaltigkeit, bei den Leuten beliebt zu bleiben. Gerade in den vergangenen zehn Jahren konnte der Kurs deutlich ansteigen. Das Geniale: Die Mehrheit seiner Filialen verpachtet der Konzern nur an andere Besitzer und sorgt so für stetige Gewinne aus Pacht und Lizenzgebühren, wie The Motley Fool berichtet. Die Dividende erhöht der Konzern bereits seit 48 Jahren und hätten Sie laut The Motley Fool damals Aktien für 10.000 Dollar gekauft und gehalten, wäre diese Investition auf rund elf Millionen Dollar angewachsen.

Procter & Gamble – alles, was man zum Leben braucht

Schauen Sie sich für das nächste Unternehmen einfach mal bei sich im Badezimmer um. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie hierbei auch ein Produkt von Procter & Gamble finden. Denn egal ob Seife, Waschmittel oder Zahnpasta: Der Mega-Konzern vertreibt so ziemlich alle Haushaltsprodukte unter berühmten Marken wie Ariel oder head & shoulders, die einem so einfallen. P&G gibt es bereits seit dem Jahr 1837. Seit rund 133 Jahren zahlt das Unternehmen Dividende und seit 67 Jahren erhöht es sie in Folge. Bill Gates deckte sich erst im dritten Quartal 2023 mit Aktien von P&G ein. Hätten Sie laut „The Motley Fool“ vor Jahrzehnten 10.000 Dollar investiert, hätten Sie mit reinvestierten Dividenden damit über 1,2 Millionen Dollar verdient.

