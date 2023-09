Trade Republic zieht die Zinsen auf das Tagesgeld überraschend deutlich an und folgt so dem Trend der anderen Banken und Neobroker. So massive Zinsen gibt es jetzt auf das Verrechnungskonto.

Trade Republic war der Anbieter in Deutschland, welcher vor nun beinahe fast einem Jahr das Zinsrennen in Deutschland eröffnet hat. Mit damals 2,0 Prozent Zinsen lockte der Neobroker viele Sparer, welche zum ersten Mal seit Jahren eine Verzinsung auf ihr Kapital erhielten.

Doch seitdem hat sich bei Trade Republic eher wenig getan und die Zinsen des Anbieters erschienen im Vergleich zu vielen anderen Angeboten eher niedrig. Das hat sich aber jetzt geändert, denn ab 01. Oktober verbessert der Neobroker sein Angebot drastisch:

Trade Republic zieht die Tagesgeld Zinsen massiv an

So kündigte das Berliner Fintech am Freitag an, ab Anfang Oktober die Zinsen zu verdoppeln. Ab dann erhalten Anleger statt bisher 2,0 Prozent Zinsen 4,0 Prozent und das ohne irgendwelche Aktionszeiträume oder Bedingungen. Das Angebot gilt damit also sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Hier geht es direkt zum Angebot von Trade Republic.

Zudem unterliegen die Einlagen bei der hinter dem Broker stehenden Deutschen Bank bzw. Solarisbank der Deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Die Verzinsung für das Guthaben erfolgt allerdings nur bis zu einer Summe von 50.000 Euro und wird monatlich ausgezahlt.

Lohnt sich das Angebot von Trade Republic

Doch viele Anleger sind sich unsicher, ob das Angebot von Trade Republic das Richtige für Sie ist.

Dazu sei gesagt: Anders als beispielsweise bei dem Konkurrent Scalable Capital (zum Angebot geht es hier) können Sparer Trade Republic als reines Tagesgeld ohne zusätzliche Kosten nutzen, während durch die Gebühren des Prime+ Modells sich meist nur eine Kombination aus Zinssparen und Anlegen lohnt.

Zudem überzeugt, dass die Zinsen keine besondere Aktion sind, sondern bis auf Weiteres ohne Ablaufdatum für Anleger ab dem 01. Oktober verfügbar sein werden.

Nicht das richtige Angebot für Sie? Dann werfen Sie einen Blick in den Börse Online Tagesgeld-Vergleich



Zusätzlicher Bonus bei Trade Republic

Doch die neuen erhöhten Zinsen sind nicht die einzigen News für Anleger und Sparer bei TradeRepublic. Denn wer noch mehr Zinsen will, der kann sie jetzt auch günstig bekommen, da bei dem Neobroker Anleihen für 1 Euro handelbar werden.

So können Investoren in über 500 Anleihen schon ab 1 Euro anlegen und zahlen dafür auch nur einen einzigen Euro an Gebühren.

Lesen Sie auch:

Hohe Zinsen für 12 Monate für Bestandskunden und Neukunden – Commerzbank erhöht ab sofort Tagesgeld

Oder:

Ab 11.09.: Comdirect hebt Zinsen kräftig an – So viel gibt es jetzt für das Tagesgeld