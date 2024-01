Bestandskunden und Neukunden bei der Commerzbank müssen heute eine Enttäuschung beim Tagesgeld hinnehmen. Doch was bedeutet das für die Zinsen und was sollten Sparer nun tun?

Denn ab sofort gibt es für Neukunden beim Tagesgeld auf dem "Topzinskonto Plus" nicht mehr 3,50 Prozent Zinsen p.a. für 6 Monate, sondern nur noch 3,25 Prozent. Und auch Bestandskunden müssen weiterhin auf eine Zinserhöhung beim Tagesgeld warten. Hier verbleiben die Zinsen bei eher enttäuschenden 0,75 Prozent. Doch was bedeutet das für Sparer und wer sollte jetzt handeln?

Commerzbank senkt die Zinsen beim Tagesgeld

Bereits Anfang Dezember hatte die Commerzbank die Dauer der hohen Zinsen für Neukunden von 12 Monaten auf 6 Monate gesenkt, die Höhe der Zinsen aber beibelassen. Doch nun folgt auch die Senkung der Zinsen. Zwar sind 3,25 Prozent Zinsen für die ersten 6 Monate auf dem Tagesgeld nicht schlecht. Immerhin kommt die Commerzbank damit im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich auf Rang 15 von 23.

Doch weil die Zinsen für Bestandskunden weiterhin bei 0,75 Prozent liegen (und Neukunden werden nach 6 Monaten ebenfalls zu Bestandskunden), so sinkt die Commerzbank bei der Laufzeit von 12 Monaten auf Platz 17 im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich. Für die ersten 12 Monate erhalten Sparer somit 2,27 Prozent.

Dennoch können Interessierte, die bislang noch gar keine Zinsen auf dem Tagesgeld bekommen oder niedrigere Zinsen erhalten, sich das Angebot der Commerzbank hier anschauen. Denn schlecht ist es nicht. Sparer beachten aber, was die Commerzbank schreibt: "3,25% Zinsen p.a. für die ersten 6 Monate garantiert (gültig ab Kontoeröffnung für Gelder, die in den letzten sechs Monaten nicht bei einem Konto der Commerzbank AG, einschließlich comdirect und onvista, angelegt waren)." Zudem gilt dies bis zu einer Anlagesumme von 10.000.000 Euro, es gibt keine Mindestanlagesumme und keine Kontofürhungsgebühr.

Doch wo die Zinsen auf dem Tagesgeld immer weiter sinken: Was sollten Bestandskunden und Neukunden jetzt am besten machen?

Sinkende Zinsen auf dem Tagesgeld: Was tun?

Zuletzt gab es bei vielen Banken unterschiedliche Entwicklungen beim Tagesgeld. Manche erhöhten die Angebote nochmal, andere senkten bereits. Dies geschieht in Erwartung, dass die EZB in den kommenden Monaten die Zinsen in Europa senken wird und dadurch auch Einlagezinsen fallen.

Anleger und Sparer haben jetzt aber dennoch die Möglichkeit, sich nochmal gute Konditionen zu sichern. So zahlt etwa die tschechische J&T Direktbank für die ersten 12 Monate noch 3,76 Prozent Zinsen p.a. auf dem Tagesgeld. Hier geht es zum Angebot

Und bei einer Laufzeit von 6 Monaten bieten die Barclays Bank mit 3,85 Prozent Zinsen p.a. und die Volkswagen Bank mit 3,83 Prozent Zinsen p.a. noch hohe Zinsen für Neukunden.

Während die Commerzbank beim Tagesgeld also kürzt, können Bestandskunden und Neukunden sich also dennoch gute Angebote sichern.

