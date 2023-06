Die digitale Vermögensverwaltung von Quirion bietet jetzt für Neukunden und Bestandskunden hohe Zinsen. Damit schlägt der Anbieter sogar die Zinsen von comdirect und Consorsbank.

Auf Sicht von 12 Monaten gibt es für Neukunden und Bestandskunden bei Quirion 2,78 Prozent Zinsen. Die Zinsen gelten dabei in unbeschränkter Höher und werden vierteljährlich gutgeschrieben. Eigentlich ist Quirion eine digitale Vermögensverwaltung, bietet jetzt aber auch Tagesgelder an. Dabei soll das Zinskonto gebührenfrei sein und Kunden müssen KEINE digitale Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen, um in den Genuss der Zinsen zu kommen. Dabei ist Quirion eine Tochter der Quirin Privatbank. Hier geht es direkt zum Angebot von Quirion.

Quirion beim Tagesgeld jetzt besser als comdirect und Consorsbank

Dabei gibt es die Zinsen von Quirion schon länger, doch erst seit jetzt befindet sich der Anbieter auch im großen BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich. Hier kann der Robo-Advisor nun auch die comdirect mit Zinsen von 2,01 Prozent für Neukunden pro Jahr auf die Plätze verweisen. Für Bestandskunden gibt es aktuell 0,75 Prozent pro Jahr.

Hier geht es zum Angebot der comdirect.

Und auch die Consorsbank kann da nicht mehr mithalten. Denn zwar gibt es hier für Neukunden 3,20 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto - doch das gilt nur für 6 Monate. Insgesamt bekommen Anleger beim Tagesgeld der Consorsbank 1,91 Prozent Zinsen pro Jahr bei einer Neuanlage. Hier geht es zum Angebot der Consorsbank.

Übrigens: Auch im BÖRSE ONLINE Robo-Adivsor-Vergleich kann Quirion gut abschneiden. Wenn Sie sich dafür interessieren, lesen Sie hier mehr zur digitalen Vermögensverwaltung.

