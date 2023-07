Im vergangenen Jahr gab jeder Deutsche im Schnitt weniger als 1.000 Euro für den Urlaub aus. Und so lässt sich dieses Jahr der Urlaub ganz leicht mit den Zinsen aus dem Tagesgeld finanzieren. Wie das geht und wo es die besten Angebote gibt.

Noch vor einem Jahr war an Renditen aus dem Ersparten so gut wie gar nicht zu denken. Denn es gab ja keine Zinsen. Doch in den vergangenen 12 Monaten hat sich durch die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank EZB viel getan - und Sparer können ihren Urlaub auf einmal durch das Tagesgeldkonto bezahlen. Zumindest wenn es nach der Statistik geht. Denn eine Erhebung der Sparkassen fördert 890 Euro durchschnittliche Kosten für Deutsche Urlauber im Jahr 2021 bei 11,2 Tagen Urlaubslänge zutage. Die Kosten steigen aufgrund der Inflation vermutlich, sodass man durchaus von 1.000 Euro Kosten für den Urlaub ausgehen kann. Und diese 1.000 Euro haben Sparer ganz schnell und leicht mit dem Tagesgeld wieder reingeholt. So gibt es Urlaub quasi kostenlos.

So schaffen Sie 1.000 Euro Zinsen mit dem Tagesgeld

Wer 30.300 Euro angespart hat, der bekommt 1.000 Euro Zinsen vor Abzug von Steuern im Jahr bei der J&T Bank. Hier geht es direkt zum Angebot.

Dies ist aktuell das höchste Angebot im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich. Das Gute ist: Sparer und Anleger können mit dem Sparerpauschbetrag 1.000 Euro im Jahr steuerfrei an Zinsen, Dividenden und Aktiengewinne einfahren - vorausgesetzt, ein Freistellungsauftrag wurde eingerichtet. Wer diese Grenze überschreitet, der muss ab 1.001 Euro dann Abgeltungssteuer auf Zinserträge zahlen.

Doch nicht nur die J&T Bank ermöglicht die einfache Finanzierung Ihres Urlaubs: Etwa bei der comdirect brauchen Sie aktuell 50.000 Euro Erspartes für Ihren Urlaub. Hier geht es direkt zu 2,01 Prozent Zinsen im Jahr bei der Comdirect.

Und wichtig: Unterscheiden Sie zwischen Banken, die ihre Zinsen dauerhaft zahlen und solchen, die für die ersten 6 Monate höhere Lockangebote haben. Denn sonst können Sie sich im zweiten Jahr den Urlaub nicht mehr vollständig vom Tagesgeld finanzieren lassen.

Ein guter Tipp für dauerhaft hohe Zinsen ist Quirion. Der Robo Advisor der Quirin Privatbank bietet auch ein unabhängiges Tagesgeldkonto an, welches aktuell dauerhaft 3,03 Prozent Zinsen bietet. Somit brauchen Sparer lediglich 33.000 Euro, um sich ihren Urlaub komplett vom Tagesgeld bezahlen zu lassen. Und hier geht es direkt zum Angebot.

Und ganz neu: Die Consorsbank bietet Neukunden jetzt 3,5 Prozent Zinsen für 6 Monate Tagesgeld. Wer aber bestimmte Bedingungen erfüllt und einen Sparplan eröffnet, der kann die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto für insgesamt 12 Monate in Höhe von 3,5 Prozent bekommen. Bedeutet: Für 1.000 Euro Urlaubs-Budget braucht man bei der Consorsbank aktuell nur 28.570 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank.

