Aktuell bieten die Sparkassen bis zu 3,6 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Doch nicht alle Anbieter bieten so gute Konditionen. Wo sich die Tagesgeld-Anlage für Sparer lohnt und wo man umschichten sollte.

Insgesamt fallen die meisten Sparkassen nicht mit den besten Zinsen auf. Viele Institute gewähren Sparern und Kunden viel geringere Zinsen als es sie am Markt gibt. Denn am 1. Juli 2023 lag der Durchschnittszins auf dem Tagesgeld in Deutschland bei 1,24 Prozent, wie tagesgeldvergleich.net meldet. Und im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich gibt es auf Sicht von 12 Monaten sogar Spitzenzinssätze von 3,30 Prozent.

Dahingegen geizen die meisten Sparkassen sehr, wie Sie der Tabelle unten entnehmen können. Allerdings können Kunden bei der Sparkasse jetzt auch bis zu 3,6 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld für 6 Monate und bis zu 2,1 Prozent für 12 Monate bekommen. Wie das geht, erfahren Sie im nächsten Absatz.

So viele Tagesgeld Zinsen zahlen die Sparkassen aktuell (14.07.2023)

Sparkasse Zinsen Tagesgeldkonto Anmerkungen Sparkasse Hannover 1,6% gilt ab 1. August. Bis dahin 1,1% Sparkasse Köln/Bonn 0,7%-1,00% bis 500.000 Euro 0,7%, danach 1,0% Kreissparkasse Köln 1,0% bis 100.000 Euro, danach weniger Zinsen Sparkasse München 0,75% bis 500.000 Euro Sparkasse Leipzig 0,75% ab 1.500 Euro Berliner Sparkasse 0,75% Keine Sparkasse Dresden 0,75% Keine Mittelbrandenburgische 0,9% auf dem ExtraZins Konto Sparkasse Hamburg 0,6% Keine Sparkasse Bremen 0,9% ab 10.000 Euro Frankfurter Sparkasse 0,5% auf dem CashPlus Online Sparkasse Pforzheim Calw 0,5% Keine Sparkasse Dortmund 0,5% Keine Sparkasse Emsland 0,5%-0,7% ab 100.000 Euro dann 0,7% Sbroker 1,25% - 2,30% Für Neukunden 2,3% / 1,25% für Bestandskunden 1822direkt 2,1% - 3,6% 3,6% für Neukunden und für 6 Monate

Hohe Zinsen der Sparkasse beim Tagesgeld bei 1822direkt und SBroker sichern

Die obige Auflistung beinhaltet nicht alle Sparkassen in Deutschland, sondern lediglich eine Auswahl. Es fällt aber auf, dass bis auf wenige Ausnahmen, deutlich niedrigere Zinsen als auf dem Markt gezahlt werden. Ein erfreuliches Beispiel ist die Sparkasse Hannover, welche ihre Zinsen auf dem Tagesgeldkonto zum 1. August auf 1,6 Prozent erhöht. Bis dahin gilt der Zinssatz von 1,1 Prozent.

Allerdings gibt es für Sparkassen-Kunden - und für alle anderen natürlich auch - die Möglichkeit, hohe Zinsen bei der Online Tochter 1822direkt oder beim Broker SBroker zu ergattern. Die Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse 1822direkt etwa bietet aktuell Neukunden 3,6 Prozent Zinsen für 6 Monate. Auf Sicht von 12 Monaten kommt man somit zusammen mit dem variablen Zins von 0,6 Prozent auf 2,10 Prozent Zinsen in den ersten 12 Monaten. Hier geht es direkt zum Angebot.

Gar noch bessere Konditionen erhalten Sie beim SBroker. Denn hier bekommen Bestandskunden 1,25 Prozent Zinsen und Neukunden aktuell 2,3 Prozent für 6 Monate. Macht für die ersten 12 Monate einen Zinssatz von 1,775 Prozent. Doch langfristig sind die Zinsen mit 1,25 Prozent aktuell höher als bei 1822direkt. Wenn Sparer dieses Angebot wahrnehmen wollen, müssen sie allerdings auch ein Depot beim SBroker eröffnen. Aktuell betragen die Depotgebühren aber 0 Euro und Kunden bekommen die ersten 60 Trades kostenlos. Hier geht es direkt zum Angebot bei SBroker. (Achten Sie vor dem Abschluss auf die Aktionbedingungen auf der Seite von SBroker).

Insgesamt bekommen Kunden bei den Sparkassen somit durchaus keine schlechten Zinsen. Die Konditionen bei 1822direkt liegen im ersten Jahr bei 2,1 Prozent und damit aktuell deutlich über Markt. Im zweiten Jahr (Stand jetzt, was sich ja aber ändern kann) bei 0,6 Prozent.

Beim SBroker bekommen Kunden 1,775 Prozent im ersten Jahr und Stand jetzt 1,25 Prozent im zweiten Jahr. Hier müssen Sie allerdings ein Depot miteröffnen.

