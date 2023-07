Aktuell scheinen die Zinsen für das Tagesgeld auf einem hohen Niveau zu stagnieren. Gibt es etwa keine Erhöhungen mehr? Wir ordnen die Lage ein und verraten, was Sparer jetzt tun können.

In den vergangenen Wochen erhöhten viele Banken abermals ihre Konditionen auf dem Festgeldkonto. Deutsche Bank, Consorsbank, Sparkassen und Co boten immer mehr Zinsen. Doch seit rund 10 Tagen stagnieren die Zinsen. Womit hat das zu tun und geht es bald etwas wieder nach unten beim Tagesgeld?

Darum stagnieren die Zinsen beim Tagesgeld

Die einfache Antwort lautet: Es sind Ferien und es gibt wenig Neues. Denn die Höhe der Zinsen, welche Banken auf dem Tagesgeldkonto seriös bieten können, richtet sich nach der sogenannten Einlagenfaszilität der Europäischen Zentralbank EZB. Bedeutet: Die Zinsen, welche Geschäftsbanken von der EZB für eigene Geldeinlagen bekommen, kann man an die Kunden weitergeben. Und dieser Zinssatz liegt momentan bei 3,5 Prozent. Allerdings gibt es diese Zinsen in der Spitze im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich bereits.

Denn für 6 Monate bezahlt etwa die Suresse Bank 3,73 Prozent Zinsen. Auf Sicht von 12 Monaten sind es dann noch 3,09 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot der Suresse Bank.

Aber auch die schwedische TF Bank zahlt Kunden auf dem Tagesgeldkonto für 6 Monate 3,63 Prozent Zinsen und für 12 Monate 2,48 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot.

Und interessant: Auch die Sparkassen-Tochter 1822direkt bietet hohe Zinsen auf dem Tagesgeld, bietet aktuell für 6 Monate 3,60 Prozent und für 12 Monate noch 2,10 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot der 1822direkt.

Zudem sind bereits in weiten Teilen von Deutschland Ferien und man merkt, dass es weniger Aktivität auf Seiten der Banken gibt. Wenn die EZB Ende Juli die Zinsen wie erwartet nochmal um 0,25 Prozent anhebt und sich die Ferien in vielen Bundesländern wieder dem Ende zuneigen, dann dürfte erneut Fahrt in den Markt kommen. Aber bedeutet das nun, dass man aktuell nun ein neues Tagesgeldkonto eröffnen sollte oder eher nicht?

Jetzt noch ein neues Tagesgeldkonto eröffnen?

Ja. Allerdings nur mit einem Teil der zur Verfügung stehenden Summe. Am besten teilen Sie ihr frei verfügbares Geld in 3 Teile auf. Ein Teil ist vielleicht schon auf einem Tagesgeldkonto. Hier können Sie schauen, ob Sie aktuell nicht noch bessere Zinsen bekommen. Und wenn Sie noch gar kein Geld auf einem Tagesgeldkonto haben, welches Zinsen bringt, dann wird es jetzt höchste Zeit.

Weil aber davon auszugehen ist, dass die Zinsen auf dem Tagesgeld nochmal etwas steigen - was aber nicht sicher ist - sollten Sie den zweiten Teil Ihres frei verfügbaren Geldes auf jeden Fall noch nicht fest anlegen, sondern abwarten. Aber das Gute am Tagesgeld ist ja: Sie kommen tagtäglich an das Geld heran und können es immer wieder zum besten Anbieter mit den höchsten Zinsen umschichten. Allerdings möchte man das ja auch nicht jede Woche machen.

Was Sie mit dem dritten Teil des Geldes machen sollten, das erfahren Sie am Freitag auf www.boerse-online.de

