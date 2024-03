Künstliche Intelligenz findet auch Einzug in die Finanzbranche – und hilft, Ihr Portfolio bestmöglich zu optimieren. Wir haben uns auf die Suche nach dem besten Robo-Advisor des Jahres gemacht – und ihn gefunden.

„Robo-Advisor des Jahres“ wird der digitale Vermögensmanager, der in einem gesonderten Test die beste Leistung zeigt. Unser Partner SWI Finance prüft hierbei die Performance sowie die Kosten und untersucht, wie nutzerfreundlich das Angebot ist und wie gut es sich individualisieren lässt. Robo-Advisor sind digitale Vermögensverwalter, die auch mithilfe von Algorithmen Portfolios automatisch vorschlagen und verwalten.

Man darf gespannt sein, in welcher Form Karl Matthäus Schmidt die künstliche Intelligenz (KI) in die Vermögensverwaltung hineinbringt. Denn er hat nicht nur einmal, sondern bereits dreimal wichtige Innovationen der Finanzbranche vorangetrieben: mit der Gründung einer der ersten Onlinebroker, der heutigen Consorsbank, und der Gründung der Quirinbank, erste und bis heute einzige Bank, die sich auf unabhängige Beratung spezialisiert hat. 2013 folgte Quirion als erster Robo-Advisor in Deutschland. „Mein Ziel war immer, die Geldanlage in Deutschland einfacher und besser zu machen“, erklärt Serien-Gründer Schmidt.

Der beste Robo-Advisor des Jahres – das zeichnet ihn aus

Das gelingt offenbar, wie der aufwendige Test zeigt, mit dem €uro die Leistungen der Branche prüfen ließ — und den die Berliner für sich entscheiden konnten. Der Lohn: die Verleihung des „Goldenen Bullen“ 2024 an Quirion — übrigens zum zweiten Mal nach 2022. Um den Sieger zu ermitteln, hat die €uro-Redaktion bei den Experten von SWI Finance einen Test mit vier Bereichen in Auftrag gegeben, um die erfolgreichsten Anbieter herauszufiltern.

So ermittelte das SWI die Performance für ein, zwei und drei Jahre, etwa Wertsteigerung, Volatilität und maximaler Drawdown (Gewichtung: 50 Prozent). Auf den Prüfstand kamen auch die Kosten für Einmalanlagen von 1000, 20 000 und 100 000 Euro sowie monatliche Sparpläne in Höhe von 50, 200 und 1000 Euro (Gewichtung 30 Prozent). Die Individualisierbarkeit wurde mit zehn Prozent gewichtet mit Kriterien wie Anzahl an Portfolios, Mindestanlagesummen, Anzahl der Risikoklassen. Für die Nutzerfreundlichkeit stand etwa die intuitive Bedienbarkeit der Antragsstrecke (Gewicht zehn Prozent).

Quirion – das ist der beste Robo-Advisor des Jahres

Quirion als Robo-Advisor der Quirin Privatbank bot die beste Gesamtleistung. In der Performance liegt der Sieger nur knapp hinter Zeedin und Minveo. „Zudem kommt der Robo-Advisor im Bereich Kosten auf den ersten Rang“, lobt SWI Finance. Quirion bietet zehn klassische Portfolio-Strategien an, bei denen der Aktienanteil in Schritten von je zehn Prozentpunkten ansteigt. Anleger können in die Strategien ohne Mindestbetrag und bei regelmäßigen Sparplänen ab 25 Euro investieren. „Der Robo-Advisor bietet sich durch seine Transparenz und die geringen Mindestbeträge auch für Einsteiger an“, urteilt das SWI. Als Firmenziel nennt Quirion „Rendite für alle“ — „das ist unsere Mission und nicht bloß eine Floskel“, betont CEO Martin Daut. „Mithilfe digitaler Technologie, günstiger ETFs und einer wissenschaftlich fundierten, prognosefreien Anlagestrategie haben wir Schritt für Schritt Hürden abgebaut, die vielen den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung zuvor erschwert haben.“

Übrigens — Martin Daut hat schon eine Vorstellung davon, wie sich KI einsetzen lassen könnte: „Auf jeden Fall nicht im Anlageprozess. Denn auch eine KI wird die Kurse von morgen nicht vorhersagen können. Aber: Stellen Sie sich vor, das Onboarding könnte über einen Chat laufen, bei dem man auf Knopfdruck die Sprache wechseln kann. Oder mündlich statt schriftlich, über eine Unterhaltung. Das würde den Prozess vielen erleichtern. Hier sehe ich eine Menge Möglichkeiten, Hürden abzubauen — etwa für Menschen mit Behinderungen.“

Zeedin und Growney – Spitzenkandidaten auf Platz zwei und drei

Platz 2: Zeedin ist die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe: persönliche Beratung, Experten, die sich aktiv nach den Vorgaben der Kunden um deren Vermögen kümmern, und volle Flexibilität — und das ab 25 000 Euro. Im Test überzeugt Zeedin besonders mit der besten Performance und einer hervorragenden Individualisierbarkeit. „Mit Zeedin bieten wir unseren Kunden digitale Anlagemöglichkeiten sowie persönliche Beratung und Service. Das unterscheidet uns deutlich von anderen digitalen Anbietern“, sagt Zeedin-Chefin Kerstin Jungmann.



Platz 3: Growney ist einer der größten deutschen Robo-Advisors, verwaltet Geld für Privat- wie Firmenkunden und vermittelt Tages- sowie Festgelder. Im Test punktete der 2014 gegründete digitale Vermögensverwalter gerade bei den hoch gewichteten Kriterien Kosten und Performance. Growney entwickelt derzeit neue Strategien, die das gestiegene Zinsniveau stärker berücksichtigen.

