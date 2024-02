Etwas Luxus, etwas Technologie und etwas Gesundheit. Fertig ist ein Fonds, der weltweit in Konsumwerte wie LVMH und Visa investiert und in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumsraten erzielte.

Seit dem Jahr 1998 gibt es den Robeco Global Consumer Trends-Fonds. Und wer relativ früh investiert war, der dürfte sich heute freuen. Über 800 Prozent (auf Euro-Basis nach der BVI-Methode) legte der von den Fondsmanagern Jack Neele und Richard Speetjens derzeit verwaltete Fonds in den letzten 20 Jahren zu. Seine Benchmark, den MSCI All Country World, konnte die Anlage dabei immer mal wieder schlagen. Über ein Jahr betrachtet machte der Fonds ein Plus von über 20 Prozent, während der Index nur auf knapp 15 Prozent kam. Über zehn Jahre steht beim Fonds eine annualisierte Rendite von 11,41 Prozent, die Benchmark lag bei 10,80 Prozent.

Nur über drei Jahre betrachtet rutschte der Fonds ins Minus. Anleger mit einem längeren Horizont machten aber sonst ein gutes Geschäft. Der fast vier Milliarden schwere Fonds setzt dabei auf verbraucherorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt und begrenzt laut eigener Aussage das Anlagerisiko durch Investitionen in Trends mit verschiedenen Antriebsfaktoren und Risikoeigenschaften. Konkret suchen die Manager nach Aktien, die zu den „strukturellen Gewinnern“ von Trends wie der „digitalen Transformation des Konsums“ gehören. Aber was steckt jetzt konkret in dem Fonds?

Von Luxus bis Technik, alles drin

Ein Großteil des Portfolios machen Aktien wie Visa aus Nordamerika aus, es finden sich aber auch europäische Titel wie LVMH oder Novo Nordisk im Bestand. Mit 26 Prozent stammt ein Großteil der Aktien aus dem Bereich der Basis- und Nicht-Basiskonsumgüter, die im Vergleich zum MSCI All Country World auch mehr als doppelt so stark gewichtet werden. Dagegen finden sich im Fonds beispielsweise keine Papiere aus dem Energie- oder Immobilien-Sektor. Der Fonds schüttet keine Dividende aus, sondern reinvestiert erzielte Erträge. Die laufenden Kosten liegen bei 1,71 Prozent.

Trotz einer Schwächephase über drei Jahre betrachtet können sich Anleger, die bei einem Fonds auf einen guten Mix aus verschiedenen Trend-Aktien achten, den Robeco Global Consumer Trends mal genauer anschauen.

Lesen Sie auch: Krise bei der Pfandbriefbank – Top-Experte verrät: So gefährlich ist die Lage wirklich

Oder: Kurspotentiale über 50%: Diese zwei besonderen Biotech-Aktien lieben Analysten gerade