Immer mehr Banken in Deutschland bieten vier Prozent Zinsen auf das Tagesgeld - Doch welche Anbieter sind das und wo macht das Anlegen am meisten Sinn?

Als die Vier-Prozent-Hürde von den Anbietern beim Tagesgeld vor wenigen Wochen übersprungen wurde, war das wie der Durchbruch einer Schallmauer. Inzwischen hat sich dies allerdings mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB fast normalisiert und bereits mehrere Banken bieten attraktive Konditionen von 4,0 Prozent auf ihr Tagesgeld.

Welche Banken vier Prozent bieten und wo es sich am meisten lohnt

Doch viele Anleger fragen sich, welches Tagesgeld-Angebot, das Beste für Sie ist und wo sich jetzt ein Einstieg lohnt.

Für alle Sparer, die es aber nochmal individueller aufgelistet haben wollen, hier alle aktuellen Anbieter mit ihren Vor- und Nachteilen:

C24 Bank - 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen

Die C24 Bank war einer der ersten deutschen Anbieter, die 4,0 Prozent Zinsen für das Tagesgeld in Deutschland geboten haben und erhielten dementsprechend viel mediale Aufmerksamkeit.

Die Tochter des Vergleichsservice Check24 unterliegt dabei der deutschen Einlagensicherung und bietet ein völlig kostenfreies Konto. Einziges Manko: die hohen Zinsen gelten nur bis zum Ende des Jahres.

Renault Bank direkt - 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen

Ein ähnliches Problem haben Anleger bei der Renault Bank. Auch diese bietet attraktive Zinsen von 4,0 Prozent auf das Tagesgeld – aber eben nur für drei Monate nach Eröffnung des Kontos.

Danach sind die Zinsen variabel, was bedeutet, dass Anleger vielleicht schon nach diesem Zeitraum wechseln müssen. Die Gelder unterliegen hier übrigens der französischen Einlagensicherung.

Trade Republic - 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen

Ein bisschen mehr eine Wildcard scheint das Angebot von Trade Republic zu sein. Der Neobroker, welcher ursprünglich das Zinsrennen in Deutschland erst losgetreten hatte, hat nämlich kürzlich ebenfalls seine Zinsen auf 4,0 Prozent hochgesetzt.

Dabei gilt das Angebot aber nur auf Einlagen bis 50.000 Euro, welche aber natürlich trotzdem der deutschen Einlagensicherung unterliegen. Jedoch hat das Angebot hier keinen festen Zeitraum, sondern gilt bis auf Weiteres.

TF Bank - 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen

Wesentlich sicherer können sich Anleger dagegen mit einer Eröffnung bei der TF Bank sein. Diese bietet Neukunden für insgesamt sechs Monate nach der Eröffnung Zinsen in Höhe von vier Prozent, was eines der langfristigsten Angebote am Markt ist.

Zusätzlich unterliegen Beträge bis rund 95.000 Euro der schwedischen Einlagensicherung und auf das Geld kann jederzeit zugegriffen werden.

Suresse Direkt Bank - 4,02 Prozent Tagesgeld Zinsen

Nur ein kleines bisschen besser als das Angebot der TF Bank ist dagegen das der Suresse Direkt Bank. Denn diese bietet für Neukunden in den ersten sechs Monaten nach der Eröffnung nicht 4,0 sonder 4,02 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld.

Dazu sind die Einlagen hier durch die spanische Einlagensicherung bis 100.000 Euro staatlich garantiert.

Nicht das passende Tagesgeld-Angebot für Sie dabei?

