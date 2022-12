Wer bei der Geldanlage erfolgreich sein möchte, der braucht einen guten, verlässlichen aber auch günstigen Broker. Denn die Kosten bei der Geldanlage schmälern Gewinne. Doch welcher Broker von Smartbroker, Trade Republic und Scalable ist Preis-Leistungs-Sieger?

2022 war zwar kein sehr gutes Jahr für Anleger an der Börse - doch bei der hohen Inflation, die noch länger anhalten dürfte, führt auch kein Weg an Aktien und Dividenden vorbei. Deswegen hat sich die BÖRSE ONLINE Redaktion die Broker in Deutschland angeschaut und einen Sieger nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gekürt. Ist Ihr Broker dabei?

Trade Republic, Smartbroker, Scalable: Wer bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Tatsächlich erleben Neobroker wie Trade Republic einen wahren Boom. Durch Werbung in den Sozialen Medien und viel Präsenz in der Öffentlichkeit, ziehen sie viele Kunden an. Doch beim Aspekt Preis-Leistung ist Trade Republic gar nicht der beste Broker. Zwar weist der Broker mit 1.500 eine hohe Zahl an ETF-Sparplänen auf und hat esonders günstige Order-Kosten für Aktien (kein Xetra-Handel), doch bei anderen Aspekten lässt der Neobroker dann doch deutlich nach.

Auf der anderen Seite schneiden Smartbroker und vor allem Scalable deutlich besser ab. Beide Broker kommen in unserem Broker-Vergleich nach dem Preis-Leistungs-Angebot in die Top 3. Welcher Broker der beste ist und welche Vorzüge sie haben, das erfahren Sie jetzt in unserem neuen Broker Vergleich.

Der Broker-Vergleich 2023

Wir haben unseren Test unter dem Aspekt „Preis/Leistung“ abgehalten. Im Kern geht es also um: Wie gut ist das Angebot in Relation zu den Kosten, die den Anlegern dabei entstehen?

In unserem Test waren maximal 85 Punkte zu vergeben. Bei der Analyse haben wir auf folgende Punkte geachtet wie gut Depot und Konto des Brokers funktionieren, welchen Kundenservice der Anbieter bietet, wie hoch die Kosten sind, wie viele Sparpläne angeboten werden und viele mehr.

