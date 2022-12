Neues Jahr, neue Vorsätze? Wie wäre es mit jeden Monat Dividende? Mit diesen drei Value-Aktien erhalten Sie monatliche Dividende von bekannten Unternehmen! Von Johann Werther

Dividenden machen das Leben als Anleger erst so richtig interessant. Warum also nicht jeden Monat passives Einkommen durch Dividenden? Mit nur drei Aktien kann sich jeder Anleger zwölfmal im Jahr über Ausschüttungen freuen, da es insbesondere in Amerika einige bekannte Werte gibt, die monatlich ausschütten.

Doch diese sind nicht nur gute Dividendenzahler, sondern passen auch allgemein in den Kontext der Zeit. Während in den letzten Jahren Growth-Aktien über den grünen Klee gelobt und gefeiert wurden, sahen wir in den vergangenen zwölf Monaten eine Rotation des Kapitals hin zu Value-Aktien, die stabile Cashflows generieren.

Dabei geht es nicht immer um Wachstum um jeden Preis, sondern auch um Markt- und Preissetzungsmacht, was entscheidende Stellschrauben bei der richtigen Vermögensallokation. Alle diese Eigenschaften vereinen diese drei Aktien auf sich, mit denen Sie monatlich Dividenden erhalten können:

Coca-Cola mit 2,84 Prozent Dividendenrendite

Wenn es um Value geht, dann ist schnell die Rede von Coca-Cola. Der Dividendenkönig und Warren Buffetts Lieblingsaktie ist der Inbegriff eines Value-Titels mit gut prognostizierbaren, soliden Cashflows, die allerdings nur ein kleines Wachstum versprechen.

Dividendenseitig hat Coca-Cola über 50 Jahre lang die Dividende jedes Jahr angehoben und ist deswegen eine qualitativ sehr hochwertige Einkommensaktie. In 2023 gibt es 2,88 Prozent Dividendenrendite, die verteilt auf die vier Monate April, Juli, Oktober und Dezember ausgeschüttet werden.

Starbucks mit 2,63 Prozent Dividendenrendite

Aber es muss nicht immer Cola sein. Bei den koffeinhaltigen Getränken ist Kaffee weiterhin Marktführer und eine Marke hat sich wie keine zweite das Image von gutem Kaffee aufgebaut, nämlich Starbucks.

Auch hier gibt es eine lange Dividendenhistorie und 2,16 Prozent Auschüttungsrendite. Dazu kommen noch die Fantasien, dass sich Starbucks immer mehr zum Restaurant umbauen könnte. Seine Ausschüttungen zahlt das Unternehmen an Anleger der Starbucks-Aktie regelmäßig im Februar, Mai, August und November.

PepsiCo mit 2,5 Prozent Dividendenrendite

Fehlen also noch Januar, März, Juni und September. In diesen Monaten schüttet vor allem eine sehr prominente Aktie aus, nämlich PepsiCo. Der frisch gebackene Dividendenkönig bietet Anlegern aktuell 2,5 Prozent Auschüttungsrendite.

Dazu kommt ein sehr solides Geschäftsmodell im Basiskonsumbereich, dass sowohl starke Marken, als auch Preissetzungsmacht hat. Mit der PepsiCo-Aktie und den anderen beiden Aktien holt man sich also nicht nur monatliche Cashflows, sondern auch wirkliche Value Titel ins Portfolio.

