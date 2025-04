Bei Trade Republic sind einige Anleger aktuell sehr unzufrieden aufgrund von Ereignissen in den vergangenen Tagen. Das ist genau passiert und das sind jetzt Ihre besten Alternativen zu dem beliebten Neobroker.

Trade Republic ist mit Abstand der beliebteste Neobroker in Deutschland. Kunden überzeugen insbesondere niedrige Handelsgebühren, die einfache Bedienbarkeit und die Vielfalt an Sparplänen.

Allerdings hat das Berliner Unternehmen seine Kunden zuletzt deutlich verärgert. Während stark volatiler Handelsphasen an den Börsen am Montag und Mittwoch waren Kunden nicht in der Lage, sich in die App einzuloggen oder ihr Depot einzusehen, wie mehrere Erfahrungsberichte auf Social Media zeigen. Dies ist übrigens nicht das erste Mal, dass Trade Republic mit solchen Ausfällen zu kämpfen hat.

Die besten Neobroker-Alternativen zu Trade Republic

Für alle Anleger, die nun auf der Suche nach Alternativen zu Trade Republic sind, gibt es derweil eine gute Nachricht: Es gibt tatsächlich einige spannende Konkurrenzangebote, die sowohl was Preis als auch Leistung angeht, sehr attraktiv sind.

So lohnt sich beispielsweise ein Blick auf den Neobroker Scalable Capital. Hier gibt es mehr als 2.500 gebührenfreie Sparpläne, eine attraktive Handels-Flatrate, Zinsen & vieles mehr. Werfen Sie hier direkt einen Blick auf das Angebot von Scalable Capital.

Übrigens: Wer unter den Neobrokern vergleichen will, der kann auch einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich werfen.

Die besten Broker-Alternativen zu Trade Republic

Doch wer bereit ist, für ein breites Leistungsspektrum mehr zu bezahlen, der könnte bei einem etablierten Broker besser aufgehoben sein.

Aktuell sehr interessant könnte dabei das Angebot der Comdirect sein, mit der größten Anzahl der angeschlossenen Börsen über 1.100 Aktiensparplänen und einer spannenden Offerte für Neukunden. Werfen Sie hier direkt einen Blick auf das Angebot der Comdirect.

Übrigens: Wer unter den Brokern vergleichen will, der kann auch einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Broker Vergleich werfen.

