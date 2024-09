Diese Aktie für die Ewigkeit schießt am Donnerstag um satte 7% nach oben. Doch laut den Einschätzungen der Analysten war das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern vielmehr der Beginn einer deutlichen Rallye. Sollten Anleger hier jetzt zugreifen?

Luxusaktien wie LVMH wurden nach einem regelrechten Hype in den vergangenen Monaten zunehmend von Anlegern gemieden. Grund dafür ist besonders die Konsumschwäche in den USA und China. Doch nun scheint es ein deutliches Comeback bei der Aktie für die Ewigkeit zu geben

Aktie für die Ewigkeit schießt um 7% nach oben

Denn am Donnerstag ist die Aktie des französischen Luxuskonzerns um sieben Prozent nach oben geschossen. Bereits in den Tagen zuvor ging es steil bergauf, nachdem man zuvor auf neue Jahrestiefs gefallen war.

Der Grund für den Anstieg: die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China. Diese sollen die wirtschaftlich stark angeschlagene Nation wieder auf Kurs bringen, was für LVMH & Co. einen massiven Nachfrageschub bedeuten dürfte, denn in den vergangenen Jahren ist das Reich der Mitte immer wichtiger als Absatzmarkt für das Unternehmen geworden.

Laut Analysten ist das erst der Beginn der Rallye

Doch schaut man auf die Schätzungen der Analysten, dann ist der Anstieg der LVMH-Aktie am Donnerstag erst der Beginn der Rallye. Denn die Experten sehen bei dem Luxuswert noch deutliches Potenzial.

So liegt das mittlere Kursziel für den französischen Konzern aktuell 26 Prozent über dem aktuellen Niveau. BÖRSE ONLINE ist sogar noch etwas optimistischer. Mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1100 Euro sieht man aktuell satte 60 Prozent an Kurspotenzial für die Papiere.

