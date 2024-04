Diese Deutsche Bank hat entgegen dem aktuellen Trend ab heute die Zinsen für ihr Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden wieder angehoben. Zusätzlich gibt es auch für das Girokonto eine attraktive Verzinsung:

Die C24 Bank ist eine in Deutschland beliebte Neobank und Tochter des Vergleichsportale Check24. Das Geldhaus wurde im vergangenen Jahr primär damit bekannt, dass man als einer der ersten Anbieter auf dem Deutschen Markt eine Verzinsung von 4,0 Prozent für das Tagesgeld bot.

Zwischenzeitlich waren die Zinsen für das Tagesgeld deutlich gesunken, doch ab dem 12. April gibt es eine Änderung der Konditionen:

Diese Deutsche Bank hebt die Zinsen für Tagesgeld überraschend an

Denn ab dem 12. April erhalten sowohl Neu- als auch Bestandskunden statt 2,5 Prozent Zinsen 3,0 Prozent Zinsen auf die Einlagen auf dem Tagesgeld-Pocket der Bank. Was sich zunächst nach wenig anhört, sollte allerdings in den Kontext des restlichen Angebotes gesetzt werden. So bietet die C24 nämlich zusätzlich 2,5 Prozent Zinsen für alle Einlagen auf dem Girokonto – Konditionen, die es in dieser Form in Deutschland sonst nicht gibt.

Dabei sind alle Einlagen bis 100.000 Euro von der deutschen Einlagensicherung abgedeckt und die Zinsgutschrift für das Tagesgeld erfolgt monatlich. Für das Girokonto und seine Unterkonten vierteljährlich.

Lohnt sich das Angebot dieser deutschen Bank?

Doch Anleger fragen sich zu Recht bei den vergleichsweise etwas niedrigen Zinsen: Lohnt sich das Angebot der C24 für mich?

Grundsätzlich ist das Angebot sicherlich nicht für Zinsjäger interessant, die nur nach dem höchsten Zinssatz aus sind. Wer das möchte, kann einen Blick in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich werfen.

Allerdings ist die Offerte der C24 besonders für die Kunden attraktiv, die Girokonto und Tagesgeld verknüpfen und auf beides attraktive Zinsen kassieren wollen. Mehr zu den weiteren Vorteilen des Girokontos erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich.

